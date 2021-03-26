Фонд Порошенка передав кисневі концентратори на Донеччину

Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування на Донеччині отримала два кисневих концентратори, пульсоксиметри і захисні костюми від Благодійного фонду Порошенка та громадської організації "Справа Громад".

Директор КНП "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування" Юрій Бородін зазначив, що ситуація з кількістю хворих на коронавірус, які потребують кисневої підтримки, останнім часом значно ускладнилась, повідомила пресслужба партії "Європейська Солідарність".

"Два тижні тому у нас в ковідному відділені лежало 24-27 людей в день, сьогодні 47. Відповідно в два рази погіршується ситуація. Ми розуміємо, що лікування пацієнта на ковід в лікарні коштує сім’ї приблизно 70-150 тисяч гривень, в залежності від супутніх ускладнень. Це неможлива ноша і звісно треба допомагати. Місто допомагає як може, і будь-яка допомога, яка надходить ззовні, тільки дає можливість нам бути міцнішими проти того вірусу", – сказав він.

Ситуація з коронавірусом у Покровську ускладнилась Пресслужба "Європейської Солідарності"

Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування на Донеччині отримала два кисневих концентратори від фонду Порошенка Пресслужба "Європейської Солідарності"

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич повідомила, що влада не спромоглася за рік забезпечити лікарні необхідним.

"Ми разом з народною депутаткою Марією Іоновою зустрілися з колективом. На жаль, у великій кількості лікарень досі є незакриті потреби, тому що кількість пацієнтів і госпіталізацій зростає. Ми бачимо, що влада провалила підготовку до третьої хвилі коронавірусу. Мали рік, щоб забезпечити лікарні необхідним. Елементарно – киснем, кисневими концентраторами. Це найбільш потрібне для пацієнтів з ковідом, тому що вони є киснезалежними", – сказала вона.

Яна Зінкевич повідомила, що влада не спромоглася за рік забезпечити лікарні необхідним Пресслужба "Європейської Солідарності"

"На жаль, це не виконується повною мірою. Той фонд для боротьби з коронавірусом, який депутати виділили в березні, був витрачений на інші потреби, в тому числі понад 30 мільярдів витрачено на будівництво. Влада бореться з коронавірусом закатуванням грошей в асфальт. Але ми розуміємо, що це не працює. Тому своїми зусиллями, в тому числі завдяки Порошенку, вдається допомагати таким закладам, навіть невеликим відділенням приділити увагу і допомогти", – додала Зінкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чергова партія з 30 кисневих концентраторів передається в лікарні Вінницької, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської та Черкаської області. Закупівля кисневого обладнання зараз є одним з головних пріоритетів Благодійного фонду Порошенка. За час пандемії до українських лікарень вже було передано більше 100 кисневих концентраторів.