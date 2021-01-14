Епідеміолог спростував фейк про китайську вакцину Sinovac, яку отримає Україна

Остаточні дані про ефективність вакцини від коронавірусу китайського виробництва Sinovac будуть отримані у другій половині 2021 року. Інформація про її ефективність на рівні 50% не відповідає дійсності.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів військовий епідеміолог Сергій Кравченко. "Інформація про те, що нібито ефективність китайської вакцини коливається в межах 50%, не відповідає дійсності. На даний час жодна з зареєстрованих вакцин у світі не завершила третю фазу клінічних випробувань. На сьогодні ми маємо виключно проміжні результати", – пояснив медик.

За його словами, ефективність вакцини визначається декількома критеріями – "безпека, імуногенність і епідеміологічна ефективність". Причому, за результатами досліджень, "відсоток епідеміологічної ефективності може як знизитися, так і збільшитись", – наголосив він.

"Зважаючи на те, що компанія Sinovac за своїм дизайном проводить декілька клінічних досліджень по третій фазі в різних країнах, в кожній когорті пацієнтів по цих дослідженнях різні результати епідеміологічної ефективності. Коли буде завершена третя фаза клінічних випробувань, всі ці дані узагальняться, і ефективність вакцини Sinovac буде приблизно 60-70%", – припустив Кравченко.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що перший контракт на постачання вакцини проти COVID-19 Україні вдалося підписати з виробниками вакцини Sinovac. За його словами, її ефективність має бути не меншою за 70%.