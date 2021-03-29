Експертка розповіла, як часто потрібно прати піжаму

Піжаму, яка використовується як домашній одяг і одяг для сну, варто прати кожні три-чотири дні.

Про це заявила експертка з маркетингу моди Харпа Гретарсдоттір із компанії IceWear, повідомляє The Mirror. За її словами, близькість піжами до шкіри протягом 6-8 годин на добу робить її ідеальним середовищем для розмноження мікробів.

І оскільки людське тіло втрачає 30-40 тисяч клітин шкіри на годину, піжама стає сповнена "гидот", каже експертка.

Харпа рекомендує прати піжаму після 3-4 ночей носіння, або після 5-7 ночей, якщо приймати душ щовечора перед сном. А ось тим, хто схильний до нічного потовиділення або в кого особливо жирна шкіра, експертка рекомендує прати піжаму через день, а краще – щодня.

При цьому прати необхідно за температури вище ніж 60 градусів. За більш низьких температур Харпа Гретарсдоттір рекомендує обов'язково додавати пральний порошок, що вбиває 99,9% бактерій.

Випрану піжаму необхідно висушити в пральній машині або на повітрі та зберігати в ящику або шафі.

Якщо не прати піжаму так часто, як слід, мікроби можуть контактувати з будь-якими ранами, прищами та іншими шкірними проблемами, зумовлюючи захворювання.

Крім того, брудна піжама може "заразити" інші речі по сусідству. "[Це може потім] потенційно поширювати шкідливі бактерії та грибки на іншу частину вашого гардеробу або навіть на гардероб ваших сусідів по квартирі, партнера або сім'ї", – каже Харпа Гретарсдоттір.

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