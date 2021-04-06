До кінця року цивілізований світ відкриється для всіх, хто вакцинований. А ми?
Поговорив з одним з США.
У п'ятницю, хлопці організовували вечірку – вхід був для всіх, хто вакцинований. Людей було море.
Виявляється.
Нині популярний формат в США.
Почув і сумно посміхнувся.
Далі текст мовою оригіналу
У нас на такую вечеринки пришло бы два человека. И то, если бы пришли все 100% желающих и живущих в Украине жителей.
Другу, как и мне 40.
На прошлой неделе укололся вакцинной от Johnson&Johnson. Одна доза и всё. А жена укололась Pfizer.
Оба выбирали себе вакцину сами.
Услышал и грустно улыбнулся.
У нас люди, которым 40, смогут вакцинироваться х*й знает чем - х*й знает когда.
Он рассказал мне.
После вакцинации ему выдали карточку. Власти Нью-Йорка активно обсуждают, чтобы уже с мая снять ограничения для всех, кто вакцинирован. Показал карточку и заходи в ресторан.
Снова грустно улыбнулся.
Показал карточку в нашем случае - это сказал секретный пароль для своих, чтобы тебе по блату дали талон на проезд в закрытом общественном транспорте. Или впустили в типа закрытый фитнес-клуб.
Под конец разговора, друг радостно сообщил:
- Ах, да. Совсем забыл рассказать - сегодня в руководстве медицины США сообщили, что с июня скорее всего уже полностью снимут обязанность ходить в масках.
Так как все 300 миллионов человек будут вакцинированы.
Уверен.
До конца года, цивилизованный мир откроется для всех, кто вакцинирован. А их будет большинство.
А мы?
Мы без массовой тотальной вакцинации будем ещё долго ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть.
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