Поговорив з одним з США.

У п'ятницю, хлопці організовували вечірку – вхід був для всіх, хто вакцинований. Людей було море.

Виявляється.

Нині популярний формат в США.

Почув і сумно посміхнувся.

Далі текст мовою оригіналу

У нас на такую вечеринки пришло бы два человека. И то, если бы пришли все 100% желающих и живущих в Украине жителей.

Другу, как и мне 40.

На прошлой неделе укололся вакцинной от Johnson&Johnson. Одна доза и всё. А жена укололась Pfizer.

Оба выбирали себе вакцину сами.

Услышал и грустно улыбнулся.

У нас люди, которым 40, смогут вакцинироваться х*й знает чем - х*й знает когда.

Он рассказал мне.

После вакцинации ему выдали карточку. Власти Нью-Йорка активно обсуждают, чтобы уже с мая снять ограничения для всех, кто вакцинирован. Показал карточку и заходи в ресторан.

Снова грустно улыбнулся.

Показал карточку в нашем случае - это сказал секретный пароль для своих, чтобы тебе по блату дали талон на проезд в закрытом общественном транспорте. Или впустили в типа закрытый фитнес-клуб.

Под конец разговора, друг радостно сообщил:

- Ах, да. Совсем забыл рассказать - сегодня в руководстве медицины США сообщили, что с июня скорее всего уже полностью снимут обязанность ходить в масках.

Так как все 300 миллионов человек будут вакцинированы.

Уверен.

До конца года, цивилизованный мир откроется для всех, кто вакцинирован. А их будет большинство.

А мы?

Мы без массовой тотальной вакцинации будем ещё долго ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть.

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