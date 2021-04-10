Дніпро став епіцентром COVID-19 в Україні: статистика за областями

Карина Бондаренко Суспільство 08:57, 10.04.2021 Оновлено: 09:06, 10.04.2021

За минулу добу, 9 квітня, на коронавірус у Дніпропетровській області захворіли 1383 людини, що стало другим найбільшим приростом серед регіонів України після Києва1605.

Також більше ніж тисячу нових заражених виявили в Харківській – 1343, Львівській – 1342 і Київській областях – 1133. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Кіровоградській області – 177. Зазначимо, що на Дніпропетровщині другу добу поспіль фіксують понад тисячу нових заражених.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1605 випадків;

  • Вінницька область – 438 випадків;

  • Волинська область – 512 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1383 випадки;

  • Донецька область – 908 випадків;

  • Житомирська область – 560 випадків;

  • Закарпатська область – 225 випадків;

  • Запорізька область – 741 випадок;

  • Івано-Франківська область – 134 випадки;

  • Київська область – 1133 випадки;

  • Кіровоградська область – 177 випадків;

  • Луганська область – 263 випадки;

  • Львівська область – 1342 випадки;

  • Миколаївська область – 375 випадків;

  • Одеська область – 1058 випадків;

  • Полтавська область – 764 випадки;

  • Рівненська область – 535 випадків;

  • Сумська область – 677 випадків;

  • Тернопільська область – 533 випадки;

  • Харківська область – 1343 випадки;

  • Херсонська область – 321 випадок;

  • Хмельницька область – 764 випадки;

  • Черкаська область – 764 випадки;

  • Чернівецька область – 331 випадок;

  • Чернігівська область – 577 випадків.

Вакцинація в Україні.
Максим Степанов у Facebook
Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні офіційно підтверджено 1 841 137 випадків коронавірусної інфекції. З них 17 463 – виявлені за минулу добу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

МЗС РФ "налякало" масштабною ескалацією в разі вступу України в НАТО

Помер чоловік королеви Єлизавети ll принц Філіп

22-річний Денис, якого вбив снайпер РФ, був сиротою, але недавно став батьком: подробиці

Суд випустив Стерненка з-під варти

Одна українка з компанії скандальних моделей не зможе покинути ОАЕ