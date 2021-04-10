Дніпро став епіцентром COVID-19 в Україні: статистика за областями
За минулу добу, 9 квітня, на коронавірус у Дніпропетровській області захворіли 1383 людини, що стало другим найбільшим приростом серед регіонів України після Києва – 1605.
Також більше ніж тисячу нових заражених виявили в Харківській – 1343, Львівській – 1342 і Київській областях – 1133. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Кіровоградській області – 177. Зазначимо, що на Дніпропетровщині другу добу поспіль фіксують понад тисячу нових заражених.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1605 випадків;
Вінницька область – 438 випадків;
Волинська область – 512 випадків;
Дніпропетровська область – 1383 випадки;
Донецька область – 908 випадків;
Житомирська область – 560 випадків;
Закарпатська область – 225 випадків;
Запорізька область – 741 випадок;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 1133 випадки;
Кіровоградська область – 177 випадків;
Луганська область – 263 випадки;
Львівська область – 1342 випадки;
Миколаївська область – 375 випадків;
Одеська область – 1058 випадків;
Полтавська область – 764 випадки;
Рівненська область – 535 випадків;
Сумська область – 677 випадків;
Тернопільська область – 533 випадки;
Харківська область – 1343 випадки;
Херсонська область – 321 випадок;
Хмельницька область – 764 випадки;
Черкаська область – 764 випадки;
Чернівецька область – 331 випадок;
Чернігівська область – 577 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні офіційно підтверджено 1 841 137 випадків коронавірусної інфекції. З них 17 463 – виявлені за минулу добу.