Дієтологиня пояснила, як правильно виходити з посту

Карина Бондаренко Суспільство 04:30, 23.03.2021 Оновлено: 07:36, 23.03.2021

Під час дотримання Великого посту в підшлункової залози людини справжня відпустка – через відсутність жирної їжі вона припиняє виділяти велику кількість ферментів. Про це варто пам'ятати і не шокувати її відразу великою кількістю м'яса, тваринних жирів і алкоголю.

Головне – починати виходити з посту повільно. Дієтологиня Ірина Гудим зазначила, що не обов'язково на Великдень з'їдати відразу всі паски, ковбаси і шашлики, запиваючи кагором, передає Liga.net.

Експертка порадила почати ранок із вареного яйця і невеликого шматочка пасочки, якщо із сиру, то бажано 5% жирності. На обід можна спробувати пісне м'ясо або нежирну рибу.

Після закінчення посту і до того, як ви перейдете до домашньої ковбаси і шашликів, має пройти хоча б тиждень, зазначила дієтологиня. Вона порекомендувала починати повільно, прислухатися до себе і, якщо все добре, то потроху додавати в раціон щось нове.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Великий піст, або Свята Чотиридесятниця, 2021 року для православних і греко-католиків України припадає на період із 15 березня до 1 травня включно.

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