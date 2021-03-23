Диетолог объяснила, как правильно выходить из поста

Во время соблюдения Великого поста у поджелудочной железы человека случается настоящий отпуск – из-за отсутствия жирной пищи она прекращает выделять большое количество ферментов. Об этом следует помнить и не шокировать ее сразу же большим количеством мяса, животных жиров и алкоголя.

Главное – начинать выходить из поста медленно. Диетолог Ирина Гудим отметила, что не обязательно на Пасху съедать сразу все куличи, колбасы и шашлыки, запивая кагором, передает Liga.net.

Эксперт посоветовала начать утро с вареного яйца и небольшого кусочка пасочки, если из сыра, то желательно 5% жирности. На обед можно попробовать постное мясо или нежирную рыбу.

После окончания поста и до того, как вы перейдете к домашней колбасе и шашлыкам, должна пройти хотя бы неделя, отметила диетолог. Она порекомендовала начинать медленно, прислушаться к себе и, если все в порядке, то понемногу добавлять в рацион что-то новое.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Великий пост, или Святая Четыредесятница, в 2021 году для православных и греко-католиков Украины приходится на период с 15 марта по 1 мая включительно.