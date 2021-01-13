День Василя в Україні пройде з морозами і снігом: прогноз синоптикині

На день Василя, 14 січня, погода в Україні буде морозною вночі й подекуди ще більш сніжною.

Зокрема, опади в четвер очікуються у західних областях, на півночі та Вінниччині. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її прогнозом, цього святкового дня східна частина, південна, більшість центру країни звільняться від опадів і там буде сухо. Проте в Криму та Приазов'ї ще очікується мокрий сніг. А на дорогах по Україні – ожеледиця.

Температура повітря найближчої ночі опуститься до -2… -7 градусів, на півночі подекуди до -10. Удень на Василя передбачається -1… -5 градусів, у південній частині близько нуля.

Погода в Києві 14 січня теж, ймовірно, буде сніжною. Такі опади очікуються ближче до другої половини дня або ввечері. Вночі у столиці стовпчики термометрів покажуть -3… -5, а вдень -2... -4 градуси.

"Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15 січня, температура повітря у нічні години впродовж 15-19 січня становитиме -13… -20 градусів, місцями можливо до -20… -22", – попередила синоптикиня.

Зазначимо, що 14 січня віряни в Україні та інших країнах вшановують пам'ять святителя Василія Великого, а напередодні відзначається Василів вечір або Щедрий вечір. Про те, що не можна робити у свято, – читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: