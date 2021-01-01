ЗМІ підрахували ймовірність підхопити COVID-19 під час зимових свят

Ризик заразитися коронавірусом під час святкування в закритому приміщенні залежить від площі кімнати, де будуть знаходиться люди, їхньої кількості та часу перебування там.

Про це передає Die Zeit. У німецькому виданні вирішили з'ясувати, як з якою ймовірністю можна захворіти на COVID-19, якщо в гості прийде інфікована особа.

Імовірність заразиться у вітальні Die Zeit

З'ясувалося, що чим довше людина перебуває в кімнаті, чим менше приміщення і чим більше там осіб, тим вища ймовірність підхопити інфекцію.

"Неможливо передбачити точно, чи передасть вірус заражена особа далі чи ні. Але можна оцінити ризик того, що відбувається. Зрештою, ми можемо бути впевнені, що особливий ризик для людей заразитися вірусом SARS-CoV-2 становить саме перебування в приміщенні – шляхом вдихання аерозолів", – йдеться в повідомленні.

Під аерозолем маються на увазі мікрокраплі, які з'являються в повітрі під час розмови, кашлю, співу або просто дихання. Ці краплі можуть містити інфекційні вірусні частинки.

За підрахунками видання, в кімнаті, наприклад, на 40 м/кв, де 5 годин перебувають 10 осіб (зокрема й інфікована) на коронавірус можуть захворіти двоє людей.

Die Zeit

Die Zeit

Die Zeit

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