Згадувати реанімацію страшно, я 17 днів боровся за кожен ковток повітря, – український юрист про COVID-19

Юрист Сергій Арутюнян, член правління агрохолдингу AGR Grou, що потрапив до реанімації через COVID-19, розповів, що щодня там боровся за ковток повітря, а після хвороби переосмислив ставлення до життя.

Легені чоловіки були вражені пневмонією на 30%. "Зараз мені вже набагато краще, а ось згадувати про те, що було в реанімації, досі страшно... Я 17 днів боровся за кожен ковток повітря. Жодних інших думок", – розповів він в інтерв'ю "Фактам".

Першими симптомами хвороби у чоловіка було першіння в горлі та кашель. Лікар припустив, що у нього тонзиліт або трахеїт, призначив лікування. Арутюнян купив у аптеці експрес-тест на коронавірус, який виявився позитивним.

"Я знову звернувся до лікаря, але його призначення виконувати не став. Натомість почав з'ясовувати, як від COVID-у лікувалися мої знайомі. Зібрав безліч народних рецептів і став застосовувати. Це було найбільшою моєю помилкою", – сказав він.

На сьомий день хвороби його стан погіршився, температура вночі опустилася до 34 градусів, а на ранок різко піднялася до 39,9. Чоловік викликав швидку.

"Крапельниці, уколи, розрідження крові, кисень, від якого я спочатку відмовлявся. Але пройшло кілька днів, і в кисневу маску я гарячково вчепився, намагався "видихати" звідти буквально кожну молекулу повітря. Лікарі відразу все зрозуміли й перевели мене в реанімацію", – згадав він.

Арутюнян сказав, що в реанімації для нього "були найстрашніші дні".

"На мене надягнули дуже жорстку маску, в яку повітря подавався під великим тиском, але його все одно не вистачало. Маску не знімали, не можна було ні їсти, ні пити, я тільки гарячково дихав. Ні як особистість, ні як тіло я не існував, перетворившись... в інстинкт. Було відчуття, що ти під водою без кисневого балона", – згадав пацієнт.

Через шість днів його підключили до іншого апарату, на якому він провів ще п'ять днів. Чоловік розповів, що кисень сильно сушив горло, але тоді він уже міг на мить зняти маску, попити через трубочку, поміняти позу в ліжку.

"На 12-й день інтенсивного впливу кисню я, нарешті, відчув певний ефект. Рухи стали усвідомленими, повернулося відчуття власної особистості. Хоча в полегшеній масці все ще перебував цілодобово. Здається, я не спав. Але точно не пам'ятаю. Звичайного сну зі сновидіннями не було", – поділився відчуттями юрист.

Він назвав роботу медиків героїчною і порівняв її з війною. Лікарі, за його словами, як на фронті.

"На власному досвіді я переконався, що COVID-19 – захворювання важке. А випискою з лікарні все не закінчиться. Мінімум рік треба бути під наглядом пульмонолога, постаратися відновити легені, щоб не залишилося рубців.

Доведеться стежити за станом судин: коронавірус їх пошкоджує. Він також впливає на згортання крові, і треба контролювати, щоб не утворилися тромби. Словом, реабілітація повинна бути не менш серйозною, ніж лікування. Тільки так можна повернути нормальну якість життя", – підсумував Арутюнян.

Сергій Арутюнян Факти

Як раніше писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні слідом за "британським" також виявили "південноафриканський" штам COVID-19. Він більш заразний і здатний впливати не тільки на органи дихальної системи, але й на нирки, печінку і нервову систему. Загалом у країні стали частіше хворіти громадяни більш молодого віку, збільшується їхня кількість серед пацієнтів, які потрапляють до реанімації.