МОЗ вирішило по-новому розподілити китайську вакцину в Україні. Документ

Дар'я Дурова Суспільство 22:18, 15.04.2021 Оновлено: 22:23, 15.04.2021

В Україні у четвер, 15 квітня, змінили порядок розподілу китайської вакцини CoronaVac проти коронавірусу між медичними установами.

Відповідний указ було підписано главою Міністерства охорони здоров'я країни Максимом Степановим, передає ZN.UA. Видання також показало копію документа (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Найбільшу кількість препарату отримає Центральна поліклініка МВС України – 52 440 доз. Вакцинувати правоохоронців почнуть уже 16 квітня.

На другому й третьому місцях Київ і Київська область – місцеві департаменти охорони здоров'я отримають 17 200 та 11 600 доз відповідно. Найменше отримає Луганська область – 800 доз.

Інші області отримають таку кількість доз вакцини:

  • Вінницька – 5600;

  • Волинська – 2080;

  • Дніпропетровська – 11 560;

  • Донецька – 10 320;

  • Житомирська – 5320;

  • Закарпатська – 7040;

  • Запорізька – 5240;

  • Івано-Франківська – 2240;

  • Київська – 11 600;

  • Кіровоградська – 4880;

  • Львівська – 11 240;

  • Миколаївська – 8440;

  • Одеська – 4440;

  • Полтавська – 7960;

  • Рівненська – 1600;

  • Сумська – 2280;

  • Тернопільська – 1200;

  • Харківська – 8520;

  • Херсонська – 2160;

  • Хмельницька – 5680;

  • Черкаська – 4720;

  • Чернівецька – 2040;

  • Чернігівська – 3440.

Копія документа:

Нагадаємо:

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що виявлення нових штамів COVID-19 не вплине на процес вакцинації в Україні.

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