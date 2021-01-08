Чтобы в Израиле ушла партия вакцины? Дешевле где-то купить такие же флакончики
Вот как вы себе представляете подпольные прививки вакциной Pfizer?
Как контрабандой завезти вакцину при -70ºС?
Как вы представляете, чтобы в Израиле мимо кассы ушла партия вакцины?
Ну просто дешевле где-то купить такие же флакончики и напечатать на них этикетки.
Всем "привитым" советую через 14 дней сдать кровь на антитела (которых не будет) и требовать с Мони деньги взад.
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