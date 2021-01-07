Перелом – не привід приїхати? В Україні ввели нові правила виклику швидкої допомоги: у чому суть

З 1 січня швидка допомога в Україні працюватиме за оновленими правилами. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів ще в грудні минулого року. Так, виклики поділили на чотири категорії: критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.

Чиновники сподіваються, що так вдасться швидше добиратися до громадян, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Критичні виклики. На них медики повинні реагувати найперше, а швидка має прибути за адресою протягом 10 хвилин. До критичних викликів належать випадки, коли людина не дихає, перебуває непритомна, в неї сильна кровотеча.

Екстрені виклики. Швидка зобов'язана приїхати не пізніше, ніж за 20 хвилин. Наприклад, коли в людини ознаки інсульту або з'явився раптовий біль у животі, грудній клітці, що може бути ознакою внутрішньої кровотечі чи серцевого нападу й може призвести до різкого погіршення стану, якщо не надати допомогу.

Неекстрені виклики. Йдеться про ті випадки, коли людина потребує огляду лікаря. Наприклад, сильно підвищений тиск, підозра на пневмонію. У таких ситуаціях може допомогти й сімейний лікар, але якщо його немає (вихідні дні або ніч), то в такому разі повинна приїхати швидка.

Непрофільні виклики. Ситуації, коли диспетчер швидкої допомоги сам може дати поради: що робити й куди звернутися, або навіть запросити до телефону лікаря бригади швидкої, який дасть пораду. Наприклад, це може бути укус кліща, або навіть перелом, або висока температура. В такому разі порадять їхати в травмпункт або звернутися до сімейного лікаря.

Люди вже розповідають про те, як працює швидка допомога по-новому. "Я займаюся ремонтами. І під час роботи невдало впав зі сходів. Отримав перелом руки в двох місцях. Швидка не приїхала, сказали, щоб добирався до травмпункту тепер сам. Довелося викликати таксі і з пекельним болем добиратися до лікарні", – розповідає киянин Сергій Приходько.

А подружня пара в Києві викликала бригаду швидкої. "У чоловіка був коронавірус, він уже почав задихатися. Приїхали лікарі, послухали його. Я попросила заодно прослухати й мене, тому що теж кашель, цілком можливо, і пневмонія. Але вони відмовилися. Сказали, що за новими правилами в них на одного пацієнта тільки одна бригада. Так що ж мені тепер другу швидку викликати? Навіть за гроші не погодилися. Плату взяли тільки за те, щоб підшукати чоловікові хорошу лікарню, де є кисень і ліки", – скаржиться киянка.

Керівник профспілки працівників швидкої допомоги із Запоріжжя, директор однієї з підстанцій Анатолій Сидоренко каже, що зараз усі рішення про те, екстрений це виклик або критичний – ухвалюють диспетчери.

"У них є спеціальний перелік питань, які вони ставлять тому, хто викликає бригаду. І вони вже визначають категорію терміновості. Дійсно, критичний виклик – це коли людина не дихає, туди ми повинні доїхати за 10 хвилин. Насправді доїдемо, як вийде. Тому щоб виконати вказівку влади, потрібно було спочатку все для цього підготувати", – говорить OBOZREVATEL Сидоренко.

За його словами, в Україні зараз не вистачає автомобілів швидкої допомоги, а частина з наявних вже давно віджила свій термін експлуатації. Торік влада обіцяла купити 400 машин швидкої допомоги, з обіцяного не виконали нічого, програму згорнули.

"Крім машин, не вистачає й водіїв. Тому що зарплату їм ніхто не підвищив, їх навіть позбавили 40% надбавки за інтенсивність роботи. Ми намагаємося якось із зекономленого фонду зарплати нашим водіям доплачувати, а що в інших областях – не знаю", – говорить Сидоренко.

За словами лікаря, деякими дорогами в районах їздити просто неможливо, їх давно не ремонтували. Тому про які 10 хвилин може йтися?

"Нам депутати в долоні плескають, кажуть, що ми молодці, ми на передовій. Краще б у бюджеті грошей заклали на автопарк, дороги й зарплати медикам. Ось у мене дев'ять бригад на швидкій. Дві завтра нікуди не поїдуть, хоча є машини. Лікарів немає! Медики поїхали до Польщі! Вони коли почули, скільки там пропонують платити, відразу ж зібралися. Навіть згодні працювати не лікарями, а просто парамедиками або санітарами", – розповідає Сидоренко.

Лікар швидкої вважає, що все, що зараз робиться, спрямовано на те, щоб розвивалися приватні медичні структури. Якщо хвора людина не може викликати швидку допомогу, тому що вона не їде або там усе зайнято, людина звернеться в приватну структуру. Якщо ж пацієнт не може потрапити до лікаря в поліклініці, то він теж звернеться до приватного лікаря. Правда, якщо в нього вистачить грошей.