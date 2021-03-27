Повний місяць 28 березня: астролог розповів про небезпеки та можливості

28 березня 2021 року настане повний місяць. Це буде дуже суперечливий період, який принесе як натхнення, так і посилить страхи.

Чого ж чекати від цієї дати і чого варто остерігатися, ексклюзивно для OBOZREVATEL розповів ясновидець і астролог, двічі переможець проєкта "Битва екстрасенсів", а також експерт програми "Слідство ведуть екстрасенси" Хаял Алекперов.

Що обіцяє повний Місяць 28 березня

Енергетика повного Місяця досить суперечлива. З одного боку, ця місячна фаза – дуже продуктивна. Людина відчуває прилив сил, натхнення дозволяє одна за однією придумувати цікаві ідеї і знаходити вихід зі складних ситуацій. Але з іншого боку, повний Місяць підштовхує людей до надмірної емоційності, запальності. Можуть з'являтися нав'язливі думки, посилюються страхи, а критика оточуючих, яку в будь-який інший день людина сприйняла б нормально, може стати причиною серйозного конфлікту. За статистикою саме в фазу повного Місяця відбувається більша кількість злочинів. І часто мотиви людей в них абсолютно незрозумілі, або продиктовані емоціями, які вийшли з-під контролю. А тому можна сказати, що повний Місяць – це час крайнощів, час, коли людина балансує між успіхом і провалом.

Чого точно не варто робити в період повного місяця

По-перше, коли настає повний місяць, не варто з'ясовувати стосунки з оточуючими. Як би не хотілося довести свою правоту, звернути увагу на чиїсь помилки або дати непрошену пораду, робити цього не потрібно. Швидше за все, ви навіть самі не помітите, що були занадто категоричні і різкі. А ваші слова можуть стати каталізатором серйозної сварки. і зупинити конфлікт, вивівши бесіду в потрібне русло, швидше за все, не вийде.

По-друге, не варто приймати поспішних рішень. Який би вибір перед вами не стояв, які б думки і ідеї не приходили, з кардинальними кроками поспішати не потрібно. Хочеться вам змінити зачіску, знайти нову роботу, або, скажімо, переїхати – не робіть різких рухів. Походіть з цією ідеєю кілька днів. Швидше за все, разом з повним місяцем піде і ваша категоричність. В іншому випадку можна сильно пошкодувати.

Яку користь можна отримати для себе під час повні

Повний Місяць – прекрасний період для творчості і медитацій. Якщо у вас вийде сконцентруватися на своїх думках, відкинути хвилювання і порожні турботи, то можна знайти відповіді на багато питань і подивитися на себе з іншого боку. Також в цей час варто прислухатися до себе в плані нових ідей. Багато з них будуть дуже вдалими. Головне – не відразу приступати до їх реалізації. Дайте собі більше часу все обдумати.

А взагалі, потрібно пам'ятати, що повний місяць – це період, який може з лишком компенсувати в людині ту енергію, яку вона віддає навколишньому світу. Тож частіше діліться добротою – її ж отримаєте взамін.

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