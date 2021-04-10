Які ліки не впливають на перебіг ковіду, а тільки на гаманець того, хто захворів?

1. Вітаміни. Немають жодних переваг, можуть викликати алергічні реакції (вітамін С), сильну нудоту (цинк), гіпервітаміноз (вітімін Д).

2. Пробіотики. Не мають жодного відношення до лікування ковіду, але часто призначаються з антибактерійними препаратами при його ускладненні. Жоден лікар за кордоном не виписує рецепт на пробіотик під час ковіду. У нас поки ці чудо ліки без яких "помирає" вся мікрофлора у пацієнта, що в голові того ж пацієнта рівноцінно цитокіновому шторму та на думку пацієнта є небезпечнішим за сам ковід. З цього користають аптеки і переконати пацієнта в тому, що можна спокійно лікуватись без пробіотика, вже не реально і займає більше часу ніж конструктивна розмова про ковід.

3. Аспірин. Не можу зрозуміти чому, але закордоном його лікарі не призначають при ковіді, а у нас без нього не обходиться жоден рецепт чи рекомендація в інтернеті.

3. Імуносодулятори, імуностимулятори.

Протипоказані при ковіді, але ми мусимо ставати на ті самі граблі і кожен пацієнт має перевірити ці ліки на собі, бо так життя проходить марно. Ми ж тепер усі експерти в імунології і знаємо як краще "піднімати" імунітет.

4. Противірусні препарати , які жодним чином не впливають на коронавірус. Немає логіки в їхньому призначенні, але спробувати ж можна, бо ми креативні.

5. Противірусні препарати з 10 дня захворювання , які є в протоколі лікування. Мало того що це від 150 до 1000$ з кишені пацієнта, це таки просто бізнес.

6. Інтерферони були рекомендовані одним з колег, який має більше 60 000 підписників у фейсбуці, тому як мінімум ці пацієнти вірять в їх чудодійну силу при ковіді. Насправді вони не працють і це марна трата часу та коштів.

7. Гомеопатія при ковіді. Без коментарів. Є ті хто вірять, є ті, хто кажуть, що їх вона врятувала, але це до першого потрапляння в лікарню, де вона чомусь перестає працювати.

Чомусь в реанімації дія гомеопатичних препаратів не така ефективна, як вдома на дивані перед телевізором.

8. Фітотерапія при ковіді.

Читайте пункт номер 7 про гомеопатію, все практично те саме.

Навіщо я написав цей пост?

Бо хочу, щоб ми ставали на крок ближче до цивілізації і вчились думати своєю головою, а не штампами, які нам в голову закидають ті, кому зараз вигідно продавати непотрібні ліки, щоб збагатитись на людському здоров‘ї.

Думайте!