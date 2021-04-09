Чи зможе влада подолати пандемію COVID-19 до кінця 2021 року: iViche запустило голосування

Гліб Іванов Суспільство 13:55, 9.04.2021

На незалежному порталі iViche почалося бліц-опитування "Чи вірите ви в обіцянки влади подолати пандемію в Україні до кінця 2021 року?".

Взяти участь в голосуванні можна за допомогою свого Google-аккаунта або після проходження нескладної реєстрації на порталі iViche.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на урядовому засіданні 7 квітня, що сподівається, що Україні вдасться подолати коронавірус до кінця 2021 року.

"Нам потрібно переконати 70% дорослого населення України прийти в пункти щеплення і зробити його... Я впевнений, що нам вдасться це зробити, вдасться переконати і вдасться повністю подолати коронавірусну хворобу в нашій країні до кінця 2021 року", – сказав Степанов.

У той же час, за даними МОЗ, станом на 7 квітня 2021 року першу дозу вакцини в Україні отримали лише 320 тисяч осібовік, обидві дози (повністю завершили вакцинацію) – 2 людини.

Згідно з указом президента Володимира Зеленського від 2 квітня, Кабмін зобов'язаний розробити Національний план вакцинації, проте точних відомостей про те, коли, в якому обсязі і якими саме вакцинами буде забезпечено населення України, поки немає. Проте, міністр охорони здоров'я обіцяє, що українська медична система може робити "майже 6 млн щеплень на місяць, або 270 тисяч щеплень в добу без вихідних".

Нагадаємо, також на порталі зараз йде обговорення "Про що говорить стягування російських військ до українського кордону?"

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