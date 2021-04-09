Чи можуть полегшити COVID-19 вітаміни С, D та цинк: лікар пояснив нюанси. Інтерв'ю

Біологічно активні добавки (БАДи) не є лікарськими засобами, а інформація про те, що вони можуть полегшити або попередити коронавірусну інфекцію COVID-19 не має достовірного наукового підґрунтя. Водночас вітаміни C, D та цинк стали популярними в Україні.

Кандидат медичних наук, співзасновник Асоціації відповідальних виробників БАДів та засновник фармацевтичної компанії "Омніфарма" Олег Курченко розповів, чи є дані щодо ефективності БАДів, чи допоможуть вони пережити пандемію COVID-19 та звідки в організмі людини береться дефіцит вітамінів C, D та цинку.

– Скажіть, будь ласка, чи доведено, що вітамінами D, С та цинком можна лікувати коронавірус?

– Усі ці речовини є частиною нашого харчування, це – нутрієнти, вони не є ліками. Тому абсолютно правильна точка зору, що ані вітаміном Д, ані цинком, ані вітаміном С чи чимось подібним не можна лікувати COVID-19. І хто це стверджує, той стверджує неправду.

Читаючи сучасні блоги та статті, я бачу, що на цю тему висловлюється хто завгодно: фізики, математики і, зокрема, лікарі, але ті, які не мають достатнього наукового підґрунтя для того, щоб стверджувати щось або щось заперечувати.

З іншого боку, є колосальна цитата відомого радянського вітамінолога, академіка Енгельгарта: "Вітаміни проявляють себе не своєю присутністю, а своєю відсутністю".

– Тобто проблема в тому, що ми маємо дефіцит цих речовин?

– Ми як біологічні організми відчуваємо проблеми, коли у нас є нестача чогось. Так, проблема у дефіциті, який спостерігається у більшості нашого населення. Тому якщо ми, приймаючи зокрема дієтичні добавки, в яких містяться вітамін D, цинк, вітамін С, будемо робити профілактику дефіциту, ми тим самим покращимо стан своєї імунної, ендокринної системи і будь-яких інших біологічних, фізіологічних процесів у нашому організмі, а отже – опір організму до недобрих факторів зовнішнього середовища.

– Звідки береться нестача в організмі таких важливих елементів?

– Дивіться, є всього дві фундаментальні причини. Причина перша дуже смішна. Наші предки, наші діди й прадіди, бабці та прабабці пересувалися пішки, піднімали вагу, робили багато фізичних вправ, тому що не було громадського транспорту, не було достатньо ліфтів, не було достатньо автомобілів. Тобто вони вимушені були власноруч робити всю ту роботу, яку ми сьогодні довіряємо машинам.

Тому середня калорійність харчування, яка була в людини 50 чи 100 років тому, складала для жінок 3-3,5 тисячі калорій на день, для чоловіків – 4-4,5 тисячі калорій на день. Це було так, бо вони фізично витрачали енергію, їм потрібно було це компенсувати. Сьогодні людина витрачає до 2,5 тисячі кілокалорій на день. Для того, щоб забезпечити цю потребу, вона вживає їжі відповідно вдвічі менше. Вживаючи їжі вдвічі менше, вона отримує вдвічі менше мікронутрієнтів просто тому, що загальний обсяг речовин є меншим.

Друга причина. 50-100 років тому людей у світі було чотири мільярди, три мільярди, колись п’ять мільярдів. Зараз ми маємо сім мільярдів, яких треба годувати. Для того, щоб прогодувати цих людей, потрібно впроваджувати масові технології вирощування сільськогосподарських культур, тварин. І це все значно прискорює природні процеси визрівання того, чим ми харчуємось. Це відомий факт: якщо ми порівнюємо, скільки корисних речовин є в тому самому яблуці, яке зветься дичкою і проростає собі природним шляхом, і в яблуці, яке є культивованим згідно з усіма технологічними процесами сьогодення, то сьогоднішнє яблуко бідніше на порядок порівняно з тією дичкою, яку вживали наші предки. Тоді цих технологій не було. Це друга причина.

– Тобто наш раціон, те, що ми вживаємо, крім того, що його менше вдвічі, він ще й штучно збіднений на ці корисні речовини?

– Саме так. Тому логічно і те, що є з точки зору досвідченого фахівця-медика абсолютно правильним, – це сходити до лабораторії, перевірити, чи є в тебе особисто недостатність того чи іншого елементу. Скажімо, аналіз на вітамін Д, дуже поширений дефіцит в українців, роблять майже в кожній лабораторії в Україні.

– Багато хто скаржиться, що аналіз дорого коштує, близько тисячі гривень.

– Кілька сотень гривень, не тисячі, але це також дорого. Тому є інша позиція. Вона полягає в тому, що згідно з дослідженнями українських науковців, 9 із 10 людей в Україні мають дефіцит вітаміну D від осені до весни включно. Тому профілактичні дози близько двох тисяч одиниць вітаміну D – це є той рівень профілактики, який може вживати кожен громадянин України, не витрачаючи зайві кошти на аналіз.

Крім того, є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо боротьби з інфекційними діареями, від яких потерпає значна частина людства у країнах з теплим, жарким кліматом. Це є дуже небезпечною причиною дитячої смертності в цих країнах. І встановлено, що доза цинку в 20-25 міліграмів на добу, яка приймається коротким курсом від десяти днів, не тільки допомагає вийти з цього стану значно швидше, а також допомагає запобігти розвитку повторів таких інцидентів як бактеріального, так і вірусного походження протягом наступних двох-трьох місяців.

– Як часто необхідно приймати для укріплення імунної системи цинк? Чи правда, що його не можна самостійно вживати, лише у комплексі з чимось?

– Якщо приймати один раз на два-три місяці по десять днів нормальну дозу цинку в тій формі, яка буде максимально добре засвоюватись організмом, ми теж будемо робити профілактику недостатності цього елементу, а отже укріплювати свою імунну систему.

Він дуже погано засвоюється разом із їжею, дуже багато конкурентів у нього є, тому існують окремі форми, я не буду зараз рекомендувати, бо це буде суперечити тому, про що ми говоримо. Є спеціальні форми, які покращують його засвоєння.

– А вітамін D?

– Його потрібно вживати весь час, коли сонечко зникає – ось як воно в жовтні зникло, аж до літа ми маємо приймати вітамін D. І це входить до культури всіх північних народів від Данії до Канади, від Швеції до Голландії. А в нас цього нема, а ми теж маємо це робити.

– Цинк щось вимиває з організму? Кальцій чи магній?

– Є конкуренція між різними елементами, тому я знову наполягаю на курсі десять днів на три місяці. Курс десять днів на два-три місяці нікому нічим не загрожує і цього достатньо. Але це сприятиме тому, що ми як громадяни не будемо мати – як біологічні організми, перепрошую, – дефіциту і будемо менш вразливі до інфекцій включно з коронавірусом.