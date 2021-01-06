Блогер із Криму показав "ковідний" рейс до Москви. Фото

У забитому пасажирами літаку, який летів з окупованого РФ Сімферополя до Москви, більшість людей ігнорувала маски.

Про це написав у Facebook російський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний. Його обурило ігнорування пасажирами протиепідемічних заходів.

"Матом хочеться лаятися. Літак, який кашляє і чхає, олені й оленихи без масок, і ось ця "ковідна" колісниця летить до Москви з Криму. Ну ось нахріна?" – написав блогер.

Він назвав таку ситуацію "скотством".

У коментарях користувачі зазначили, що такі "ковідні колісниці" возять людей в обох напрямках, а не тільки з Криму до Москви.

Дехто зазначив, що більше лякає, коли влада не розкриває реальну статистику хворих і померлих від COVID-19 на окупованому півострові.

Нагадаємо, "Кримська правозахисна група" заявила, що на півострові штучно занижують статистику щодо захворюваності на COVID-19 щонайменше в чотири рази. Представники групи самі поспілкувалися з медиками з Сімферополя, Феодосії, Керчі, Ялти.

Один із лікарів розповів, що діагноз "негоспітальна пневмонія" ставлять багатьом хворим на коронавірус. А правильний діагноз пишуть тільки після того, як його підтвердить тест "Росспоживнагляду". Результати тестів із приватних клінік тут не визнають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інфекційній лікарні в Ялті в окупованому Росією українському Криму немає місць для хворих на COVID-19, водночас установа не опалюється.