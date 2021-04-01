84% громадян вважають, що в Україні передусім не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг", яке було проведено 26-28 березня 2021 року. Згідно з отриманими даними, лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок.

"Запит на порядок у динаміці зростає і наразі перебуває на найвищому рівні, починаючи з 2017 року", – зазначено в повідомленні.

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Водночас кількість тих, хто вважає, що в Україні не вистачає свобод із 2017 року, зменшилася на 11%.

Під час опитування українці, які брали у ньому участь, найкраще оцінили захист від надзвичайних ситуацій – добре або задовільно оцінили 59%.

Порівняно краще також оцінили захист від терористичних загроз (48%) та соціальний захист (50%). Безпеку на дорогах добре або задовільно оцінили 47%, безпеку життя та майна громадян – 43%, охорону здоров’я – 40%, захист прав людини – 39%, екологію – 37%, захист від епідемій – 34%. Захист у сфері нелегальної міграції добре або задовільно оцінили 40%, водночас, чверть не змогли дати жодної оцінки.

Найменш захищеними громадяни себе вважають у сфері правосуддя (добре або задовільно оцінили 26%) та захисту від корупції (12%).

ratinggroup.ua

Опитання було проведено 26-28 березня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами репрезентативного дослідження, проведеного соціологічною компанією Liberty Report і оприлюдненого в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", за останні два роки більшість українців стала менше довіряти судам.