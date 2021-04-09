Більшість українців підтримали введення локдауну – свіже опитування

65% українців підтримують введення в Україні "жорсткого карантину" (локдауну), проти – 33%.

Про це говорять результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Водночас підтримка карантину з початку березня зросла з показника 56%.

Також 77% опитаних підтримали закриття ресторанів і кафе в рамках "жорсткого карантину", 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків.

При цьому проти закриття міського та міжміського транспорту виступили майже 70% респондентів.

55% опитаних українців сказали, що будуть більше дотримуватися правил "жорсткого карантину" ніж навесні 2020 року. 17% – сказали, що будуть робити це менше, 26% – так само.

Відзначимо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що Україна знаходиться на 39-му місці в Європі за смертністю від COVID-19, а в світі на 48-му. Однак за міжнародними даними наша країна – на перших місцях за кількістю летальних випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більшість українців також підтримали введення локдауна.