Більшість українців підтримали введення локдауну – опитування

Введення жорсткого карантину в країні, якщо захворюваність на коронавірус почне істотно рости, підтримали 63% українців. Відповідно, 34% – протилежної думки.

Про це стало відомо з результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-28 березня 2021 року. Так, 63% громадян очікують, що поширення коронавірусу зменшиться в результаті введення локдауну, 37% – мають протилежну думку.

Найбільше підтримують жорсткий карантин і вірять, що він зменшить захворюваність респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто стежать за новинами про коронавірус.

58% опитаних українців часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% – рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що на даний момент немає потреби вводити локдаун на всій території України. Він назвав "безпечні" регіони.