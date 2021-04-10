Білецький провів військовий вишкіл на Київщині

Одноденний військовий вишкіл на базі у с. Бузова, що на Київщині пройшов сьогодні за ініціативи лідера Нацкорпусу Андрія Білецького.

У вишколі взяли участь близько 300 учасників, більшість з яких – ветерани російсько-української війни, а також члени патріотичних організацій, власники зброї та інші небайдужі громадяни. Для них інструктори – ветерани полку “Азов” – провели заняття з тактики, вогневої підготовки і тактичної медицини.

“Перший раз з 2015 року, з часів Дебальцівської операції ми бачимо таку напругу на українських кордонах, такі сили Росії з боку Донецька, зі сторони кордону Сумської, Харківської областей. Зараз питання територіальної оборони надзвичайно актуальне. Погано, що воно вирішується добровольцями, а не на державному рівні”, – сказав під час виступу перед учасниками вишколу лідер Національного Корпусу Андрій Білецький.

Також перед присутніми виступив ексзаступник голови РНБО генерал Сергій Кривонос з презентацією своєї концепції тероборони.

“Тільки якщо на кожному перехресті, у кожній школі, в кожному населеному пункті та біля нього будуть знаходитись місцеві люди, які чудово знають свою територію, один одного, вони навчені, мотивовані, перевірені та озброєні і вони не допустять того безпрєдєлу, який намагатимуться вчинити групи спецпризаченців Російської Федерації. Ось для чого потрібна територіальна оборона”, – сказав Кривонос.

Також, на вишколі представники Нацкорпусу анонсували подібні заходи по всій країні.