За 21 день до світлого свята Великодня хотів привернути увагу до політичної та чиновницької традиції використання імені Ісуса Христа та християнського свята для партійного чи власного піару!

Так вже склалося, що вітання "Христос воскрес – воістину воскрес" за підписами і в обрамленні бігморд президентів, прем‘єрів, депутатів і мерів України спостерігаємо десятиліттями.

В останні докарантинні роки справа з цим християнським піар-маразмом зайшла так далеко, що політики ходили до церков із власними чи дружніми каналами й вели пряму трансляцію своєї побожності.

Очевидно, що політики й посадовці не відають, що марнославство є одним із головних християнських гріхів, а прославляння своєї участі у церковних святах є радше антихристиянською традицією, аніж повагою до християнських цінностей.

Ще одними, узаконеними чиновниками гріхами, є ненажерливість і скупість, бо користуючись нормою Закону про рекламу, вони розміщують свої бігморди із Великодніми вітаннями як соціальну рекламу – безоплатно!

Тож і нині вздовж траси Київ-Черкаси гордо висять бігморди депутатів, які вітають:

хто ще з Різдвом і Днем Весни, а хтось вже із Великоднем… за 21 день до свята – авансом. А тим часом в цьому регіоні – на Київщині та Черкащині бракує місць у лікарнях, ліків та загалом грошей для реальних потреб охорони здоров’я, освіти, культури… а на власні бігморди – гроші й адмінресурс завжди є!

Тож звертаюсь до можновладців та всього політикуму:

найкращим Вашим подарунком до Великодня буде підтримка людей і потреб громади й держави, а не партійний чи власний піар через зовнішню або телевізійну рекламу!

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