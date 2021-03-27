Атмосферний фронт принесе до України похолодання і дощі. Карта

Юрій Сергієнко Суспільство 17:53, 27.03.2021

До України в неділю, 28 березня, прийде похолодання і дощі, які будуть обумовлені атмосферним фронтом.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона уточнила, що температура повітря знизиться також на початку тижня, але ненадовго (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Загалом по країні завтра буде тепло – близько 10-15 градусів, але на заході всього + 6... + 9.

Дощі підуть також в західних областях, а ще на півночі, у Вінницькій і Одеській областях. На решті території переважно сухо.

Карта погоди в Україні на 28 березня.
Карта погоди в Україні на 28 березня.
Facebook Наталії Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Великдень, яка в 2021 році припадає на 2 травня, прогнозують холодну погоду. Також традиційної травневої спеки цьогоріч не буде.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Українська вакцина від COVID-19 буде дорожчою за іноземні: в МОЗ розповіли деталі

Семенченко записав відео перед арештом і відхрестився від обвинувачень

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: алгоритм дій

Йдіть ви лісом, російські "опозиціонери"

Понад 60% українців вважають Росію агресором і хочуть повернути Крим – опитування