Аксьонов, який проходить в Раду після довиборів, організовував "референдум ДНР" і має паспорт РФ, – Казанський

Міський голова Добропілля Андрій Аксьонов, який за даними екзит-полів переміг на довиборах у Раду у Донецькій області, у 2014 році нібито організовував "референдум ДНР", а у 2018-ому був оголошений у розшук за підозрою у підробці документів та корупції.

Про це повідомив представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуациї на Донбасі Денис Казанський у Facebook. За його словами, Аксьонов нібито організовував "референдум" у селищі Новодонецьке, де тоді був селищним головою.

"На Youtube досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихільники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і "не дали їм проголосувати", – написав Казанський.

Він зазначив, що ніхто не змушував Аксьонова проводити "референдум ДНР", оскільки терористів у Добропіллі та Новодонецькому не було – місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові.

Після початку війни, як стверджує Казанський, Аксьонов нібито втік до окупованого Росією Криму та отримав там російський паспорт. Це підтверджується інформацією бази даних Федеральної податкової служби Росії.

Дані Федеральної податкової служби РФ Денис Казанский / Facebook

У 2015 році Аксьонов, як пише Казанський, повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста.

А у 2018 його затримали по звинуваченню у корупції – підробленні документів, розтраті майна. Після цього Аксьонов втік з країни і був оголошений у розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням.

На сайті Міністерства внутрішніх справ, як свідчить фото, опубліковане Казанським, Аксьонов значився, як особа, що переховується від органів прокуратури.

Аксьонов був оголошений в розшук Денис Казанский / Facebook

Нагадаємо, на довиборах до Верховної Ради України в 50 окрузі в Донецькій області, які відбулися 28 березня, за даними екзит-полу, Аксьонов отримав 65,5% голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 28 березня, в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради, а також повторні вибори в 186 місцевих рад.