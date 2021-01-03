25 звернень Зеленського до регіонів України. OBOZREVATEL зібрав головні меседжі

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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25 звернень Зеленського до регіонів України. OBOZREVATEL зібрав головні меседжі

Президент України Володимир Зеленський записав новорічні привітання для кожної області України окремо з різними текстами.

Зокрема, у кожному зверненні глава держави говорив про щось пов'язане безпосередньо із вказаним регіоном – так, звертаючись до жителів Черкаської області, згадав про Тараса Шевченка, Вінницької – про Миколу Леонтовича, Тернопільської – про Івана Марчука. Херсонцям побажав соковитих кавунів, а у зверненні до запоріжців згадав про Хортицю.

Загалом президент бажав українцям у Новому році році злагоди, достатку та миру. Кожне звернення закінчувалося однаковою фразою: "Бажаю кожному міцного здоров'я, усмішок на усі 32, температури на усі 36,6, настрою на всі 100".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з усіма 25 привітаннями президента.

Житомирська область

"Житомирщина – батьківщина нашої національної валюти, а ще ваш край багатий людьми, природою, добротою... Бажаю кожному жителю вашої області у 2021 році безмежного та неосяжного, як ліси Полісся, щастя і кохання. Більше приводів усміхатися та радіти!" – сказав Зеленський.

Луганська область

"Я був у вашому чудовому регіоні тисячу разів. І скільки ж разів переконувався: там живуть прекрасні, добрі, працьовиті і дуже-дуже щирі люди! І вони давно заслужили, щоб нарешті настав всеосяжний мир. У кожному куточку Луганщини... Є річ, яку нам ніхто ніколи не замінить. Це луганський шахтарський торт", – наголосив глава держави.

Донецька область

"Любий Донбас, я вітаю усіх вас з 2021 роком. Бажаю вам трьох найважливіших речей: миру, миру і ще раз миру. Нехай 2021-й нарешті принесе його у кожне місто та кожне селище Донбасу. Ми прагнемо зробити все, аби наступний новий рік ми змогли зустрічати разом! За одним часом! На одній хвилі! Ведь у нас одна Родина! І ми залюбки разом порадіємо новим перемогам донецького "Шахтаря"!" – звернувся Зеленський до донеччан.

Вінницька область

"Дорогі жителі Віниччини! Нехай рік, що наступив, буде таким же щедрим, як ваші славетні родючі сади. У ньому будуть злагода, достаток і, звичайно, мир. На ваших землях дух Різдва та зимової казки відчувається особливо, адже саме Вінниччина подарувала Україні і світу Миколу Леонтовича, а разом з ним чарівну і дивовижну мелодію "Щедрика"!" – підкреслив президент.

Полтавська область

"Привіт, Полтавщино! Нехай рік буде сповнений почуттями ваших легендарних земляків, любов'ю, з якою Гоголь писав про українську природу, пристастю, з якою Лисенко писав свої опери та енергією, з якою Котляревський творив "Енеїду", – сказав він.

Дніпропетровська область

"Привіт, Дніпропетровщино! Привіт, мій рідний край! Наш край – космічний цетр України. Тож хай у 21-му році все буде космічно! Зрозуміло, окрім цін! І я не можу не привітати моє місто – невтомне, у світі інших таких не зустрінеш ніде! Любий Кривий Ріг, бажаю всім вам щастя, нескінченного як наше місто!" – зауважив Зеленський.

Сумська область

"Усій Сумщині – жодного суму, багато посмішок, плюс радості, помножених на шалене кохання, що в сумі буде дорівнювати щастю кожного із вас!" – сказав глава держави.

Київська область

"Київ – це серце нашої України. Нехай це серце завжди радіє, ніколи не болить і не втомлюється", – сказав президент і побажав киянам та жителям області бути здоровими по обидва береги Дніпра.

Харківська область

"Дорогий Харків та прекрасна Слобожанщино. Я вітаю кожного з 2021 роком та з усіма прийдешніми святами. Хай у новому році будуть злагода, достаток, і звичайно – хай буде мир. Бажаю всім успішно подолати шлях до мрії, не помічаючи ніяких перешкод, неначе легендарний Т-34. Такої вам потужності та міцності", – наголосив очільник держави.

Івано-Франківська область

"Вже вдруге поспіль я зустрічаю Новий рік у вашому прекрасному регіоні. І можу вам сказати, що прокидаючись на Франківщині ранком 1 січня голова взагалі не болить. Думаю, справа у неймовірному чистому повітрі та неймовірно чистій душі кожного мешканця нашого краю. Він подарував нам найсильнішу людину планети. Нехай цей рік наповнить вас такою ж безмежною силою", – звернувся Зеленський до жителів області.

Херсонська область

"Нехай цей рік буде яскравим, як ваше херсонське сонце, а ваше життя, як найкращий у світі херсонський кавун – солодким, соковитим і без нітратів", – привітав глава держави.

Чернігівська область

"Ваш край неймовірний. Ваша природа неймовірна, а ви – неймовірні люди. Нехай таким самим для кожного з вас буде цей рік", – підкреслив Зеленський.

Запорізька область

"Любе Запоріжжя! Бажаю вам успішно оминати усі пороги на шляху до ваших мрій, щоб навіть у найскладніші часи у вашій душі завжди залишався острівок сміливості, острівок сили, ваша особиста Хортиця", – сказав він.

Кіровоградська область

"Знаєте, є одне вічне гамлетівське запитання: що є географічним центром України? Ваша Добровеличківка чи Мар'янівка на Черкащині? Гадаю, що у такої великої та неосяжної країни, як наша може бути і два центри. Тож хай і у вас у новому році все хороше множиться на два!", – звернувся до жителів Кіровоградщини президент України.

Львівська область

"Вітаю місто Лева з наступившим роком Бика. Нехай цей рік стане роком дружби, спільної праці та взаємодопомоги. Хай у кожного з вас буде рівно стільки ж приводів для щастя, як туристів у вашому місті на зимові свята", – сказав президент.

Тернопільська область

"Тернопіль – файне місто. Тернопільщина – файний край. Ви – файні люди, у яких в новому році все точно буде файно. Нехай ваше життя буде сповнене прекрасними кольорами, як на полотнах вашого земляка Івана Марчука, а ваша душа співатиме від щастя так само неймовірно, як Соломія Крушельницька", – зазначив глава держави.

Хмельницька область

"На вашій землі знаходиться неймовірна Кам'янець-Подільська фортеця. Одне із семи чудес України. Я щиро бажаю, щоб цьогоріч чудеса були у вашому житті – і не одне, і навіть не сім, а набагато більше", – підкреслив Зеленський.

Чернівецька область

"Привіт, Буковино! Чернівці – магічне місто! Інколи так і хочеться запитати: звідки в тебе ці чари? Ваше місто називають маленький Париж, хоча, на мою думку, Парижу до наших Чернівців дуже далеко...", – сказав президент у привітанні буковинцям.

Волинська область

"Бажаю вам міцного, неначе стіни замку Любарта, здоровя, безмежного, неначе озеро Світязь, щастя та драйвового, неначе ваш земляк Монатік, заряду на цілий рік", – сказав глава держави.

Миколаївська область

"Центр вашої області названий на честь Святого Миколая – покровителя моряків. Нехай із його допомогою у новому році ваше плавання до успіху та щастя пройде під повними вітрилами, з попутним вітром та без штормів", – наголосив Зеленський у зверненні до жителів Миколаївщини.

Рівненська область

"Хай наступний рік буде дійсно рівним, без американських гірок. Хай рівними будуть дороги, а добробут, успіх і щастя завжди зростатимуть вгору", – зазначив український глава.

Черкаська область

"Хай рік, що наступив, буде таким же привітним та душевним, як люди з вашого прекрасного краю. Бажаю, щоб якнайшвидше ми здолали COVID, і неймовірна Черкащина розкрила свої обійми для тисяч гостей з України та всього світу. Ваша земля подарувала нам великого українця. Це – Тарас Григорович Шевченко", – наголосив він.

Закарпатська область

"Завжди відчувати смак запашного бограчу та аромат домашнього вина! Нехай новий рік стане роком високих, як Говерла, досягнень, ніжних, як сакура, почуттів! З Новим роком, Закарпаття!", – побажав президент закарпатцям.

Одеська область

"Скажу коротко: символ Одеси – Дюк, символ року – бик. Хай у ньому у вас усе буде "ок". Нехай будуть всі ваші рідні здорові: ваші батьки, ваші діти, ваші кохані, і звичайно – Одеса-мама", – сказав президент одеситам.

Крим

До кримчан президент звернувся російською мовою: "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно... Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим – це Україна".

УкраїнаВолодимир Зеленський