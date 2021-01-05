20-річна українка народила четвірню в Ужгороді після унікальної операції. Фото

В Ужгороді 20-річна жителька села Калини Тячівського району народила четвірню – троє хлопчиків і дівчинка з’явилися на світ вночі 5 січня в міському пологовому будинку.

Для дівчини це були перші пологи, до того ж передчасні – на 30-му тижні вагітності. Про це повідомляє "Голос Карпат" (щоб подимитися фото, доскрольте новину до кінця).

Дітки народилися вагою 1260, 1300, 1300 і 1460 грамів, вони перебувають у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Життю мами і малят нічого не загрожує.

Пологи приймала команда хірургів на чолі із акушер-гінекологом Русланом Федьком, зокрема, це був кесарів розтин за його авторською методикою. Він зазначив, що вагітність у дівчини була із ускладненнями, із 23-го тижня вона перебувала в Ужгородському пологовому будинку, доти спостерігалася у дільничного лікаря.

Медики зізналися, що не пам’ятають, щоб "за час діяльності міського пологового будинку тут були живі народжені чотириплодові вагітності".

"Унікальність цієї операції (кесарів розтин) у тому, що третій плід у цілому оплодневому міхурі був розвернутий із поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому оплодневому міхурі – це ми робимо в Україні єдині. Досі таке ще ніхто не робив", – цитує слова лікаря Федька журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що з дітками все добре, за ними доглядають лікарі, а мама Лариса відходить від пологів і підбирає імена для дітей.

"Кесарів розтин за авторською методикою Руслана Федька полягає в розродженні багатоплідної недоношеної вагітності в цілих навколоплідних оболонках, із непорушеною цілісністю навколоплідних вод. Це дозволяє народити діток "у сорочці", що практично унеможливлює травматизацію центральної нервової системи (мозку) діток та є максимально бережним та ощадливим по відношенню до тендітного "недоношеної" організму діток. Під час цього кесаревого розтину вдалося поєднати й іншу унікальну техніку "повільного кесарева", коли дітки народжуються без втручань хірурга максимально імітуючи природні пологи. Це є справжній вищий пілотаж та унікальна техніка на теренах Східної Європи", – описав Глагола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед Новим роком у Хмельницькій області багатодітна 42-річна мати народила сина. Тепер у родині виховуватимуть десять хлопців та вісім дівчат.