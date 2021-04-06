У Таїланді з посилки виліз триметровий пітон і налякав працівників пошти. Фото

Софія Ковнір Шоу 03:00, 6.04.2021

У Бангкоці (Таїланд) співробітники поштового відділення виявили в посилці триметрового пітона, який розірвав коробку і вибрався назовні.

У підсумку довелося викликати команду порятунку тварин. Про це пише Yahoo News (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Будьте обережні, тому що це дуже дорого", – було вказано в записці, прикріпленій до коробки.

Крім того, відправник зазначив, що всередині перебуває велика аніме-фігурка. Як виявилося, змія поводилася агресивно, але повільно.

Відправник вказав, що всередині велика аніме-фігурка
Yahoo News

Один із рятувальників зафіксував голову рептилії жезлом, а інший помістив її в мішок. Після цього змію випустили в дику природу.

Адміністрація поштового відділення провела розслідування, щоб з'ясувати, як тварина потрапила в посилку. Однак результати поки невідомі.

Один із рятувальників зафіксував голову рептилії жезлом
Yahoo News

Раніше дружба цуценят з ягням пройняла користувачів мережі. Чарівні малюки почали грати разом із твариною на прізвисько Тампер.

У мережі показали відео, як у національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий чорний ведмідь заліз усередину джакузі, щоб погрітися у воді та променях сонця.

Мешканка Айдахо (США) Венді Олбрайт опублікувала в соціальній мережі ролик, в якому її домашній папуга какаду зізнається у любові цуценяті. Момент набрав більше ніж 27 млн переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у мережі показали веселе відео, на якому домашній кролик на прізвисько Сер раптово вирішив стрибнути в басейн, через що його хазяйка не на жарт злякалася.

  • у Бразилії під час футбольного матчу чемпіонату штату Пернамбуку між Наутіко і Віра Крус на полі пташка знесла яйце. Через це рефері довелося зупинити гру.

Коментувати
Шоу

Дивіться також

"Квартал 95" зібрав на концерті в Авдіївці повний зал, порушуючи карантинні заборони. Відео

Разумков не підтримав санкції РНБО проти українських контрабандистів і пояснив чому

Стало відомо про загибель захисника України на Донбасі від кулі снайпера

Японці винайшли миттєвий перекладач: серед 40 мов є українська. Відео

Мендель: існує "українська" російська мова