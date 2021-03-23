У Бразилії пташка знесла яйце прямо на полі під час футбольного матчу. Відео

Софія Ковнір Шоу 03:30, 23.03.2021

У Бразилії під час футбольного матчу чемпіонату штату Пернамбуку між Наутіко і Віра Крус на поле пташка знесла яйце. Через це рефері довелося зупинити гру.

У підсумку суддя матчу виніс яйце за межі поля і продовжив поєдинок. Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Футболістів і вболівальників повеселив цей випадок, і, як виявилося, каєнська плюгавка стала зіркою інтернету. Варто зазначити, що пернаті цього виду відкладають потомство наприкінці зими, але цього разу процес трохи затримався.

Пташка знесла яйце і стала зіркою інтернету
Скриншот

Каєнська плюгавка – вид птахів з сімейства ржанкових, поширених у Південній Америці. Мешкає на території від півдня Мексики до Вогненної Землі. Населяє відкриті поля і міські райони. Найбільш поширені поблизу річок і озер, а також є національним птахом Уругваю.

Гніздо плюгавки – це яма в землі з невеликою кількістю прутиків і трави. Яйця зеленувато-сірого кольору насиджують протягом 26 днів. Пташенята перебувають під батьківською опікою близько місяця, поки не навчаться літати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у мережі стали вірусними кадри дивовижного явища, коли птахи злетілися разом у небі та утворили кілька фігур, зокрема одну, схожу на птицю.

  • Фотограф Гаррі Влахос побував на сафарі в Національному парку Південна Луангва у Замбії та показав у мережі, що бачить жертва, яка потрапила в зуби до голодної левиці.

  • австралієць Ніл Вотерс поділився відео, в якому розповів, що виявив "сімейство" рідкісних тасманійських тигрів (тілацинів), які вимерли ще в 1936 році. Він сфотографував їх за допомогою фотопасток у дикій місцевості Тасманії.

Коментувати
Шоу

Дивіться також

Лавров втрапив у конфуз через маску з лайкою під час візиту в Китай

На колінах просять порятунку, але "запалюють" у клубах: COVID-19 вдарив по Одесі, в лікарнях уже колапс

У Франції водія російського дипломата спіймали на викраденні велосипедів

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

Заробітчанам загрожує заборона на в'їзд до Польщі: консул озвучив правила