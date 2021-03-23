У Бразилії пташка знесла яйце прямо на полі під час футбольного матчу. Відео
У Бразилії під час футбольного матчу чемпіонату штату Пернамбуку між Наутіко і Віра Крус на поле пташка знесла яйце. Через це рефері довелося зупинити гру.
У підсумку суддя матчу виніс яйце за межі поля і продовжив поєдинок. Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Футболістів і вболівальників повеселив цей випадок, і, як виявилося, каєнська плюгавка стала зіркою інтернету. Варто зазначити, що пернаті цього виду відкладають потомство наприкінці зими, але цього разу процес трохи затримався.
Каєнська плюгавка – вид птахів з сімейства ржанкових, поширених у Південній Америці. Мешкає на території від півдня Мексики до Вогненної Землі. Населяє відкриті поля і міські райони. Найбільш поширені поблизу річок і озер, а також є національним птахом Уругваю.
Гніздо плюгавки – це яма в землі з невеликою кількістю прутиків і трави. Яйця зеленувато-сірого кольору насиджують протягом 26 днів. Пташенята перебувають під батьківською опікою близько місяця, поки не навчаться літати.
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