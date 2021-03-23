Ці коти в дитинстві були "гидкими каченятами", а виросли красунчиками

Яна Сончковская Шоу 06:01, 23.03.2021

Коли господарі приносять в дім маленького чотирилапого складно повірити, що з нього виросте красивий кіт. Але з часом "гидкі каченята" перетворюються на розкішних улюбленців.

Користувачі соцмереж часто публікують фото улюбленців маленькими і дорослими. OBOZREVATEL зібрав наймиліші трансформації котів. Дбайливі господарі довели, що будь-яке кошеня може стати красенем.

Худий Харві був знайдений в канаві з опіками на тілі від цигарок.

Кіт зараз працює моделлю.
Reddit/olivealexander

Цьому гігантському, пухнастому улюбленцю невдовзі виповниться 3 роки.

Нова хазяйка вилікувала бездомного котика.
Reddit/KittyNouveau

Беззахисне кошеня перетворилося у справжнього красеня-підлітка.

День, коли господарі прийняли котика і тепер.
Reddit/M1ssMoon

Від пушинки до величезного пухнастика.

Скромний малюк виріс гарненькою кицею.
Reddit/gmcharlt

Палкі обійми крізь роки залишаються такими ж.

Кіт ще досі завойовує любов господаря.
Reddit/Innerquestion

Господар робить фото з котами кожного року в річницю "всиновлення".

Фото кошенят з перервою в один рік.
Reddit/RedArremerAce

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