Эти коты в детстве были "гадкими утятами", а выросли красавчиками

Когда хозяева приносят в дом маленького четвероногого, сложно поверить, что из него вырастет красивый кот. Но со временем "гадкие утята" превращаются в роскошных любимцев.

Пользователи соцсетей часто публикуют фото любимцев маленькими и взрослыми. OBOZREVATEL собрал милейшие трансформации котов. Заботливые хозяева доказали, что любой котенок может стать красавцем.

Худой Харви был найден в канаве с ожогами на теле от сигарет.

Кот сейчас работает моделью. Reddit/olivealexander

Этому гигантскому, пушистому любимцу скоро исполнится 3 года.

Новая хозяйка вылечила бездомного котика. Reddit/KittyNouveau

Беззащитный котенок превратился в настоящего красавца-подростка.

День, когда хозяева приняли котика и сейчас. Reddit/M1ssMoon

От пушинки к огромному питомцу.

Скромный малыш вырос красивой кошкой. Reddit/gmcharlt

Пылкие объятия сквозь годы остаются такими же.

Кот до сих пор завоевывает любовь хозяина. Reddit/Innerquestion

Хозяин делает фото с котами каждый год в годовщину "усыновления".

Фото котят с перерывом в один год. Reddit/RedArremerAce

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