Світ у жалобі за принцем Філіпом: він був поколінням, якого ніколи не побачимо

Світові лідери і Даунінг-стріт вшанували пам'ять принца Філіпа, який помер 9 квітня на 100-му році життя.

Як заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, принц був джерелом натхнення для безлічі молодих людей, пише Daily Mail.

"Він допомагав королівській сім'ї і британській монархії витримувати курс так, щоб вона залишалася інститутом, безумовно життєво необхідним для балансу і радості нашого життя як нації", – сказав він у своєму виступі на Даунінг-стріт.

Джонсон також нагадав, що герцог Единбурзький залишався одним з останніх ветеранів, які воювали у Другій світовій війні. "У ті роки він придбав етику військової служби, яку згодом застосовував під час безпрецедентних змін після війни", – зазначив він.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен повідомила, що вкрай засмучена новиною про смерть герцога. "Я висловлюю свої особисті найглибші співчуття – і в рівній мірі від імені уряду і народу Шотландії – Її Величності Королеві і її сім'ї", - написала вона.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон розпорядився приспустити державні прапори в країні, щоб вшанувати пам'ять принца. За словами прем'єра, принц уособлював покоління, якого ми ніколи більше не побачимо. "Співдружність сумує про смерть принца Філіпа і дякує за те, що він був з нами довге життя", – сказав він в заяві.

Президент України Володимир Зеленський зазначив непоправну втрату для британського народу. "Україна сумує разом з Великобританією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, щоб служити своєму народові і бути прикладом для майбутніх поколінь", – написав він в Twitter.

Король Швеції Карл XVI Густав назвав принца Філіпа "добрим другом". "Вся наша сім'я високо цінувала дружбу з ним", – додав він.

Король Норвегії Гаральд також приніс найглибші співчуття королеві Єлизаветі II і всім британцям.

Коротко про принца Філіпа:

Принц Філіп – принц Грецький і Датський, онук короля Греції Георга I. Після одруження відмовився від титулів і прийняв британське підданство.

У нього з королевою Єлизаветою II четверо дітей: Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Уессекський.

Принц 15 грудня 2016 року побив рекорд довголіття серед чоловіків, що походять від королеви Вікторії.

Він залишив публічну діяльність в серпні 2017 року після того, як протягом довгих десятиліть супроводжував всюди королеву Єлизавету II і був присутній на різних благодійних заходах.

Як повідомляв OBOZREVATEL: