Реакція кота на немовля стала вірусної в мережі. Відео

Мешканка американського міста Куквілл у штаті Теннессі, яка стала мамою хлопчика, показала першу зустріч нового члена сім'ї зі своїм домашнім улюбленцем. Несподівана реакція кота на події, що відбуваються, стала вірусної в інтернеті.

Так, мама малюка встигла записати відео, як тварина знайомиться з дитиною. Спочатку кіт з обережністю наблизився до ліжечка, потім почав нюхати й акуратно чіпати лапою немовля, яке спало в цей момент. Про це пише Ridus (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Користувачі після побаченого стали залишати під роликом безліч приємних коментарів, адже така поведінка кота їх приємно здивувала. Ось, що вони писали з цього приводу:

"Це так мило!", "Ти такий маленький та лисий...", "Розуміє, що з таким маленьким треба обережно", "Два дива просто".

Кіт знайомиться з немовлям. Скриншот із відео

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