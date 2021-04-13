Реакция кота на младенца стала вирусной в сети. Видео

Жительница американского города Куквилл в штате Теннесси, которая стала мамой мальчика, показала первую встречу нового члена семьи со своим домашним питомцем. Неожиданная реакция кота на происходящие события стала вирусной в интернете.

Так, мама малыша успела записать видео, как животное знакомится с ребенком. Сначала кот с осторожностью приблизился к кроватке, затем начал нюхать и аккуратно трогать лапой младенца, который спал в этот момент. Об этом пишет Ridus (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Пользователи после увиденного стали оставлять под роликом множество приятных комментариев, ведь такое поведение кота их приятно удивило. Вот, что они писали по этому поводу:

"Это так мило!", "Ты такой маленький и лысый…", "Понимает, что с таким маленьким надо аккуратно", "Два чуда".

Кот знакомится с младенцем. Скриншот видео

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