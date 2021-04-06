Показано найнезвичайніші місця, в яких люблять відпочивати кішки. Фото з тераріуму і вазонів

Домашні улюбленці настільки загадкові істоти, що ніколи не знаєш, де їм захочеться подрімати наступного разу. У мережі опублікували кумедні кадри, які наочно підтверджують цей факт.

Господарі цих тварин явно були шоковані, виявивши їх у найбільш непередбачуваних і дивних місцях. Наприклад, міцному котячому сну не завадив навіть тераріум, в якому жила черепаха. Або ж вазон, підвішений у повітрі – теж відмінний варіант, пише видання Boredpanda (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

А є й такі представники сімейства котячих, хто зміг дістатися в холодильник і зручно там влаштуватися. Або, наприклад, спритний улюбленець, який якось проліз на полицю супермаркету, сівши між безліччю коробок із котячим кормом.

Кіт заснув у тераріумі. boredpanda.com

Кіт спить у квітах boredpanda.com

Кішка застрягла під плівкою. boredpanda.com

Кішки сплять у мисці для їжі. boredpanda.com

Кіт спить на зошиті. boredpanda.com

Коти сидять на стрічці для багажу. boredpanda.com

Коти дісталися до холодильника. boredpanda.com

Кіт сидить на тумбочці. boredpanda.com

Кот заліз у дроти. boredpanda.com

Кішки сховалися в джинсах. boredpanda.com

Кіт сховався на полиці. boredpanda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL: