Показано найнезвичайніші місця, в яких люблять відпочивати кішки. Фото з тераріуму і вазонів
Домашні улюбленці настільки загадкові істоти, що ніколи не знаєш, де їм захочеться подрімати наступного разу. У мережі опублікували кумедні кадри, які наочно підтверджують цей факт.
Господарі цих тварин явно були шоковані, виявивши їх у найбільш непередбачуваних і дивних місцях. Наприклад, міцному котячому сну не завадив навіть тераріум, в якому жила черепаха. Або ж вазон, підвішений у повітрі – теж відмінний варіант, пише видання Boredpanda (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
А є й такі представники сімейства котячих, хто зміг дістатися в холодильник і зручно там влаштуватися. Або, наприклад, спритний улюбленець, який якось проліз на полицю супермаркету, сівши між безліччю коробок із котячим кормом.
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