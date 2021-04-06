Показано найнезвичайніші місця, в яких люблять відпочивати кішки. Фото з тераріуму і вазонів

Любов Блажко Шоу 03:15, 6.04.2021

Домашні улюбленці настільки загадкові істоти, що ніколи не знаєш, де їм захочеться подрімати наступного разу. У мережі опублікували кумедні кадри, які наочно підтверджують цей факт.

Господарі цих тварин явно були шоковані, виявивши їх у найбільш непередбачуваних і дивних місцях. Наприклад, міцному котячому сну не завадив навіть тераріум, в якому жила черепаха. Або ж вазон, підвішений у повітрі – теж відмінний варіант, пише видання Boredpanda (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

А є й такі представники сімейства котячих, хто зміг дістатися в холодильник і зручно там влаштуватися. Або, наприклад, спритний улюбленець, який якось проліз на полицю супермаркету, сівши між безліччю коробок із котячим кормом.

Кіт заснув у тераріумі.
boredpanda.com
Кіт спить у квітах
boredpanda.com
Кішка застрягла під плівкою.
boredpanda.com
Кішки сплять у мисці для їжі.
boredpanda.com
Кіт спить на зошиті.
boredpanda.com
Коти сидять на стрічці для багажу.
boredpanda.com
Коти дісталися до холодильника.
boredpanda.com
Кіт сидить на тумбочці.
boredpanda.com
Кот заліз у дроти.
boredpanda.com
Кішки сховалися в джинсах.
boredpanda.com
Кіт сховався на полиці.
boredpanda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • реакція собаки на дієту підкорила користувачів. Пес на ім'я Тобі з нетерпінням чекав, коли господар наповнить миску смачним кормом, однак цього не сталося. І реакція улюбленця стала вірусною в інтернеті.

  • в мережі з'явився кумедний ролик із котом у головній ролі, який "навчився" грати на піаніно. Його господиня "зловила" цей момент, і домашній улюбленець став зіркою інтернету.

  • Кіт незвичайного забарвлення став зіркою інтернету. Мешканка США на ім'я Кеті Дуда забрала до себе додому двох кошенят із притулку. В одного з них, як з'ясувалося потім, є велика темна пляма у формі серця.

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