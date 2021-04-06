Показаны самые необычные места, в которых любят отдыхать кошки. Фото из террариума и вазонов

Домашние питомцы настолько загадочные существа, что никогда не знаешь, где им захочется подремать в следующий раз. В сети опубликовали забавные кадры, которые как нельзя точно подтверждают этот факт.

Хозяева этих животных явно были шокированы, обнаружив их в самых непредсказуемых и странных местах. К примеру, крепкому кошачьему сну не помешал даже террариум, в котором жила черепаха. Или же вазон, подвешенный в воздухе – тоже отличный вариант, пишет издание Boredpanda (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

А есть и такие представители семейства кошачьих, кто смог добраться в холодильник и удобно там устроиться. Или, например, шустрый питомец, который каким-то образом пролез на полку супермаркета, усевшись между множеством коробок с кошачьим кормом.

Кот уснул в террариуме. boredpanda.com

Кот спит в цветах. boredpanda.com

Кошка застряла под пленкой. boredpanda.com

Кошки спят в миске для еды. boredpanda.com

Кот спит на тетрадке. boredpanda.com

Коты сидят на ленте для багажа. boredpanda.com

Коты добрались до холодильника. boredpanda.com

Кот сидит на тумбочке. boredpanda.com

Кот залез в провода. boredpanda.com

Кошки спрятались в джинсах. boredpanda.com

Кот спрятался на полке. boredpanda.com

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