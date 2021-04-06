Показаны самые необычные места, в которых любят отдыхать кошки. Фото из террариума и вазонов

Любовь Блажко Шоу 03:15, 6.04.2021

Домашние питомцы настолько загадочные существа, что никогда не знаешь, где им захочется подремать в следующий раз. В сети опубликовали забавные кадры, которые как нельзя точно подтверждают этот факт.

Хозяева этих животных явно были шокированы, обнаружив их в самых непредсказуемых и странных местах. К примеру, крепкому кошачьему сну не помешал даже террариум, в котором жила черепаха. Или же вазон, подвешенный в воздухе – тоже отличный вариант, пишет издание Boredpanda (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

А есть и такие представители семейства кошачьих, кто смог добраться в холодильник и удобно там устроиться. Или, например, шустрый питомец, который каким-то образом пролез на полку супермаркета, усевшись между множеством коробок с кошачьим кормом.

Кот уснул в террариуме.
boredpanda.com
Кот спит в цветах.
boredpanda.com
Кошка застряла под пленкой.
boredpanda.com
Кошки спят в миске для еды.
boredpanda.com
Кот спит на тетрадке.
boredpanda.com
Коты сидят на ленте для багажа.
boredpanda.com
Коты добрались до холодильника.
boredpanda.com
Кот сидит на тумбочке.
boredpanda.com
Кот залез в провода.
boredpanda.com
Кошки спрятались в джинсах.
boredpanda.com
Кот спрятался на полке.
boredpanda.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • реакция собаки на диету покорила пользователей. Пес по имени Тоби с нетерпением ждал, когда хозяин наполнит миску вкусным кормом, однако этого не произошло. И реакция питомца стала вирусной в интернете.

  • в сети появился забавный ролик с котом в главной роли, который "научился" играть на пианино. Его хозяйка запечатлела этот момент и домашний питомец стал звездой интернета.

  • Кот необычного окраса стал звездой интернета. Жительница США по имени Кэти Дуда забрала к себе домой двух котят из приюта. У одного из них, как выяснилось потом, есть большое темное пятно в форме сердца.

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