"Золотий вік", який рекламувала зірка "Кварталу 95", відповів на звинувачення у плагіаті прикрас

Компанія "Золотий вік", яку рекламувала зірка "Кварталу 95" Олена Кравець, відповіла на звинувачення ювеліра Валерії Гуземи і заявила, що завод не копіював вироби і це вони можуть підтвердити особисто жінці або юридично.

Відповідний пост "Золотий вік" опублікував на сторінці в Instagram. Вони зазначили, що Гузема відмовилася зустрічатися особисто з представником компанії.

Як розповів бренд, тренд на відкриті каблучки з кульками з'явився на початку 21 століття і не в Україні, а Італії. За словами ювелірів, мода циклічна, тому кожні кілька років вона повторюється. Зокрема, нещодавній виток популярності такого дизайну виробів потрапив на 2015-2016 роки.

Каблучки українських ювелірних брендів Instagram/Валерія Гузема

"Якщо говорити саме про каблучку, яка зазначена у вашому пості, то в модельному ряду бренду "Золотий вік" вона з'явилася в 2016 році, на замовлення нашого бренду, розташованим у підприємства-виробника. Власне, з датою виробництва ви можете ознайомитися на бірці виробів 2016 (фото додаються), що додатково підтверджується клеймом та іменником виробника", – сказано у заяві.

Тренд на відкриті каблучки з кульками з'явився на початку 21 століття Instagram/"Золотий вік"

Компанія підкреслила, що клеймо ставиться казенним підприємством пробірного контролю Міністерства фінансів України, під час обов'язкової перевірки кожного ювелірного виробу.

Інформація про дату таврування виробів міститься в самому клеймі, крім того, вона зберігається в даних казенного підприємства. А іменник – це індивідуальне кліше кожного виробника, який видається Міністерством фінансів України щорічно.

Інформація про дату таврування виробів міститься в самому клеймі Instagram/"Золотий вік"

"Тобто фактично, згідно з вашими даними, патент ви отримали в 2018 році, коли бренд "Золотий вік" виготовляв такі каблучки ще за два роки отримання вами патенту", – додали в компанії.

Щодо патентування ювелірних виробів "Золотий вік" заявив, що, як правило, вони не патентуються виробником.

"Компанія "Золотий вік" поважає чужі права і патенти. Дуже шкода, що ви, Валерію, взяли каблучку нашого виробництва як посягання на вашу інтелектуальну власність", – підсумували представники бренду.

Інші бренди також виготовляють подібні каблучки Instagram/"Золотий вік"

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що студія "Квартал 95" сплагіатила ідею номера, де Володимир Зеленський і його колега Юрій Крапов без рук грають на роялі.