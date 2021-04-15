ЗМІ показали, як зсередини виглядає будинок Єлизавети II і принца Філіпа на Мальті. Фото

У ЗМІ показали, як виглядає колишній будинок Єлизавети II та принца Філіпа на Мальті, де члени британської королівської сім'ї жили з 1949 по 1951 рік.

Відповідні фото публікує видання Mirror. За словами інсайдерів, двоповерхова вілла Guardamangia знаходиться на околиці міста Валлетта, столиці Мальти. На ділянці площею 1,5 тисячі квадратних метрів, крім будинку, також розташовані стайні та великий сад.

Колишній будинок Єлизавети II і принца Філіпа на Мальті mirror.co.uk

Особняк Єлизавети II і принца Філіпа на Мальті mirror.co.uk

Будинок Єлизавети II і принца Філіпа на Мальті mirror.co.uk

Будинок Єлизавети II і принца Філіпа на Мальті mirror.co.uk

Тут Єлизавета, тоді ще принцеса, і Філіп провели перші роки свого сімейного життя. Вони переїхали на Мальту, адже там був розквартирований Королівський флот, а Філіп командував фрегатом.

Принц Філіп та Єлизавета II в молодості mirror.co.uk

Зазначається, що зараз особняк після реставрації планують перетворити в музей. На першому поверсі вілли 18 століття розмістяться виставки, присвячені відносинам між Великобританією і Мальтою, що отримала незалежність у 1964 році. Ремонт повинен зайняти п'ять років.

Колишній особняк Єлизавети II і принца Філіпа на Мальті планують перетворити в музей mirror.co.uk

Нагадаємо, що чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають 17 квітня в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – Королівська родина сумуватиме 30 днів.

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