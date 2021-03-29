ЗМІ показали маєтки Лукашенка. Фото та відео

Згідно з декларацією незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка, у нього немає нерухомості, але все ж таки ЗМІ знайшли територію глави держави в лісі під Мінськом, на якій він побудував житловий комплекс, ресторан, спортзал і навіть власний вертолітний майданчик.

Також у цьому місці є велике поле, де посаджена картопля. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі програми "ЖВЛ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що зараз Лукашенко живе в резиденції "Дрозди", названій на честь однойменного водосховища. Тут розташовані десятки будівель для різних цілей. Зазначається, що в будинку президента Білорусі немає мармурового каміна – у ньому топиться традиційна піч. На вечерю глава країни полюбляє їсти млинці.

Крім того, у Лукашенка є ще вісім схожих маєтків і автопарк загальною вартістю 4 млн євро, одна з машин марки Maybach за 1,5 млн євро, яку, за словами чоловіка, йому подаруваи на день народження.

Олександр Лукашенко – білоруський політичний і державний діяч. Чинний президент і головнокомандувач Збройними силами Республіки Білорусь з 20 липня 1994 року. Переобирався на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020 року.

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