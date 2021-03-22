ЗМІ показали, де живе Олег Винник. Відео
Український співак Олег Винник живе в затишній квартирі, розташованій на Гоголівській вулиці (Шевченківський район, Київ).
Про це повідомляється в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live. За словами інсайдерів, про те, що Винник має там апартаменти, свідчить не тільки його машина, припаркована на закритій території будинку. Але й документи на реєстрацію торгових марок артиста, де вказано його місце проживання (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зазначається, що сьогодні будинок, в якому живе Винник – це престижна реконструйована дев'ятиповерхівка. А в минулому – це звичайний гуртожиток, якому вже 50 років.
На першому поверсі будинку розташоване відділення банку і ресторан. Двір прикрашають ялинки і яскрава ілюмінація. Цілодобове пильнування об'єкта забезпечує охоронець в будці.
До речі, стати сусідом артиста, як зазначається в програмі, неможливо. Адже всі апартаменти в будинку заселені й немає жодного оголошення про продаж квартир за цією адресою.
Нагадаємо, Олег Винник – український співак, композитор і автор пісень. Здобув популярність в Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG. В Україні став впізнаваним і бажаним артистом після того, як вийшла одна з його перших композицій "Счастье".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стало відомо, що Олег Винник їздить на величезному пікапі Ford Raptor, де передбачений навіть мініхолодильник. Вартість такого авто від американського виробника перевищує 100 тисяч доларів.
Співачка Оля Полякова позувала на дивані в обіймах Винника. Артист з'явився на знімку в темно-синій сорочці та чорних джинсах. Він обійняв свою колегу, поклавши їй руку на плече.