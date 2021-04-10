Злата Огнєвіч про перемогу на шоу "Маска": була впевнена, що мене розгадають блискавично. Ексклюзив

Розкішне і величне Сонце стало переможцем найпопулярнішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна".

Злата Огнєвіч, яка весь цей час ховалася під неймовірним костюмом, в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла, з чиєї ініціативи опинилася одразу під двома масками і що давалося їй найскладніше на проєкті.

– Злата, для початку хочемо привітати вас з перемогою! Це круто, тому що ні у кого в Україні немає титулу переможця шоу "Маска"!

– Дякую! Так, я стала першою!

– Поділіться вашими враженнями від проєкту і перемоги.

– Ця нагорода здобута потом і кров'ю, і звичайно ж, величезною працею! Тому що костюм не такий легкий, як ви можете собі уявити. Пам'ятаю, в перший знімальний день я взула це взуття на підборах і вийшла на сцену, а вона досить слизька, та й на додачу пустили важкий дим – я подумала, що це все – не зможу в цьому рухатися, жити. А потім почала звикати. Погано те, що костюми не можна брати додому або в репетиційні зали. Доступ до нього є виключно на генеральному прогоні – тільки тоді ти можеш спробувати виступити в костюмі, а далі – як можеш, не вийшло – вибачте. Довелося звикати. Але я наскільки втягнулася, що вже під час третього ефіру сідала на шпагат. Чесно сказати, сама здивувалася, як це вийшло. Найстрашніше було те, що могла не піднятися з нього. Але все закінчилося добре.

– Злата, признавайтесь, хто придумав плутанину з масками, як ви одночасно виявилися і Вороном, і Сонцем?

– Звичайно ж, творча, креативна група проєкту все придумала. Під час того ефіру мені було дуже складно тримати язик за зубами, щоб не розколотися.

– А як ви все встигли? Були Вороном і через кілька номерів – Сонце?

– Мені дуже подобаються такі перевтілення! Коли я вперше побачила костюм Ворона, почала вигадувати, як його обіграти – рухи, характер. Особливо мене веселили ці лапки, які стукали по підлозі. Тоді я хотіла зіграти хлопця і таким чином обдурити детективів. І рада, що мені вдалося це зробити.

– Злата, як ви думаєте, костюм Сонця якось вплинув на вашу перемогу? Адже Ворон вилетів швидше.

– Ну Ворон же був гостем (сміється). Він прилетів, всіх порадував і полетів далі. Звичайно ж, для мене костюм Сонця – найкращий, найкрасивіший і найяскравіший. Я думаю, всі жінки, дивлячись на нього, хотіли приміряти. Та й я закохалася в нього з першої перлини, камінчика. Пам'ятаю, коли я побачила ескіз подумала – невже ця краса буде моїм костюмом? Хочу окремо подякувати Лесі Патоці і її прекрасним феям, бо те, що вони роблять, втілюють – це нереально і не підлягає ніякій уяві і розумінню. Я просто не розумію, як вони це роблять – це дійсно феї!

– Підказки про вас складалися з маленьких деталей, чому ви нічого не говорили про себе?

– Неправда! У другому ефірі я була впевнена, що мене розгадають блискавично! Тоді назвали "Ангелів", "Острів любові", "Пристрасть", "Богиню" – це все мої пісні. Я навіть рознервувалася – навіщо давати наскільки очевидні підказки? А детективи почали говорити про Катерину Бужинську, яка живе в Болгарії. До того ж тоді я співала пісню "Чортополох", після чого вони почали говорити: "Катя, привіт!" Тоді я дуже сміялася, якщо чесно.

– Як будете святкувати перемогу? З ким розділіть радість?

– У мене вдома завжди знайдеться пляшка вина – з будь-якого приводу або без. Це святий напій. Але зараз з усією командою ми будемо святкувати перемогу, тому що це в першу чергу успіх великої команди і моєї в тому числі. На майданчику завжди перебувала моя директор Марина, яка підтримувала мене у всьому – дивилася мені в очі і допомагала, навіть, коли я падала, вона подавала руку і ми йшли далі.

– Але ж за правилами проєкту, ніхто не повинен знати, хто знаходиться під масками, як вийшло, що з вами був директор?

– Вона мені допомагала і це допустимо. Наскільки я зрозуміла, одній людині можна бути поруч з учасником шоу, але звичайно ж, все все тримали в суворій таємниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Анастасія Приходько розповіла про свої відкриття в грандіозному шоу "Маска". Вона також зізналася в тому, чи було їй складно експериментувати з голосом.