Зірка "Величного століття" з'явилася в зухвалому образі із сигаретою. Фото

Німецько-турецька акторка і зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі позувала в атласному довгому вбранні із сигаретою в зубах.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, на ній був халат з яскравим принтом, який вона зав'язала поясом, на обличчі нанесено легкий макіяж, а волосся зібране в тугий хвіст.

Знаменитість боязко опустила очі і виставила одну ногу вперед. Тонка сигарета додавала її образу трохи зухвалості і загадковості.

Коротко про знаменитість:

Мер'єм Узерлі народилася 12 серпня 1983 року в Касселі в Німеччині. Вона є четвертою дитиною у величезній родині. Вивчати акторську майстерність почала у 2000-х роках, коли вчилася в драматичній студії Фрезе в Гамбурзі. Саме в той період зіграла свої перші ролі в невеликих театральних проєктах.

Продюсер Юсуф Тимур Савджі запросив Мер'єм зніматися в історичному серіалі "Величне століття" про життя Османської імперії за часів правління султана Сулеймана Величного. Їй дісталася роль Роксолани, яка і зробила її відомою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Величного століття" кардинально змінила імідж. Вона поділилася із шанувальниками знімками, на яких несподівано постала з фіолетовим волоссям.