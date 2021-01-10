Зірка "Величного століття" вдруге стала мамою. Фото

Німецькотурецька акторка і зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі стала мамою вдруге. Знаменитість народила дівчинку восьмого січня і назвала її Лілі.

Про радісну подію 37-річна Мер'єм Узерлі повідомила шанувальникам в Instagram. Знаменитість опублікувала кілька серій фотографій, на яких відображена вона з новонародженою малятком. Акторка показала, як годує дитину грудьми і ніжно обіймає.

"Вчора. 08.01.2021. Моя дорога Лілі Коі. Ми з татом раді вітати тебе в нашій родині. Ми такі щасливі, що ти приєдналася до нас. Будь під захистом завжди", – підписала знімки знаменитість.

Варто зазначити, що у Мер'єм Узерлі вже є донька Лара від перших стосунків з Джаном Атешом, яка народилася 2014 року. Ім'я батька другої дитину знаменитість поки не називає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома акторка Емма Робертс стала вперше мамою. У зірки народився хлопчик, якого назвали Родсом.