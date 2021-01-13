Зірка серіалу "Одного разу вночі" таємно одружився
38-річний британський актор, зірка серіалу "Одного разу вночі" Різ Ахмед нещодавно одружився. Ім'я своєї обраниці й подробиці їхніх стосунків знаменитість поки не розголошує.
За його словами, він "довго" не вступав у шлюб і ось це відбулося. Про це Ахмед розповів у подкасті Grounded, пише "КП в Україні".
Актор вважає, що його особисте життя неактуальне, тому він не хоче залучати сторонніх до цього.
Також чоловік додав, що зараз він проживає в Північній Каліфорнії. Ахмед планує надовго затриматися тут, оскільки сім'я його дружини родом звідси.
Нагадаємо, Різ Ахмед – британський актор і музикант.
Найбільшу популярність отримав завдяки ролям у фільмах: "Дорога на Гуантанамо", "Чотири леви", "Стрінгер", "Бунтар Один. Зоряні війни: Історія", а також у телесеріалі "Одного разу вночі".
Неодноразово висувався на премію Британського незалежного кіно. Записав два альбоми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 59-річний американський актор і режисер Шон Пенн таємно одружився з 28-річною коханою, акторкою Лейлою Джордж.