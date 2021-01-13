Зірка серіалу 'Одного разу вночі' таємно одружився

38-річний британський актор, зірка серіалу "Одного разу вночі" Різ Ахмед нещодавно одружився. Ім'я своєї обраниці й подробиці їхніх стосунків знаменитість поки не розголошує.

За його словами, він "довго" не вступав у шлюб і ось це відбулося. Про це Ахмед розповів у подкасті Grounded, пише "КП в Україні".

Актор вважає, що його особисте життя неактуальне, тому він не хоче залучати сторонніх до цього.

Також чоловік додав, що зараз він проживає в Північній Каліфорнії. Ахмед планує надовго затриматися тут, оскільки сім'я його дружини родом звідси.

Нагадаємо, Різ Ахмед – британський актор і музикант.

Найбільшу популярність отримав завдяки ролям у фільмах: "Дорога на Гуантанамо", "Чотири леви", "Стрінгер", "Бунтар Один. Зоряні війни: Історія", а також у телесеріалі "Одного разу вночі".

Неодноразово висувався на премію Британського незалежного кіно. Записав два альбоми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 59-річний американський актор і режисер Шон Пенн таємно одружився з 28-річною коханою, акторкою Лейлою Джордж.