Зірка "Гаррі Поттера" вирішив піти з акторської кар'єри

Зірка "Гаррі Поттера", британський актор Руперт Ґрінт вирішив завершити акторську кар'єру після народження дочки.

31-річний актор став зіркою в 11 років, зігравши Рона Візлі, пише Daily Mail. Він визнав, що ніколи не почувався "комфортно", будучи знаменитим, і подумував зайнятися іншою справою.

"Я завжди думав про те, щоб покинути акторську майстерність, і, коли став батьком, ці почуття посилилися. Не зрозумійте мене неправильно, я люблю працювати над серіалом "Слуга" й почуваюся дуже комфортно на телебаченні", – сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Великій Британії аукціонний дім Hansons Auctioneers продав перше видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".