Жінка поскаржилася на дуже довгий великий палець ноги та здивувала лікарів. Фото

Юля Ухіна Люди 03:45, 6.04.2021

Американка Анна Танніло з'явилася на реаліті-шоу "Мої ноги вбивають мене", де показала хірургу Бреду Шефферу свій дуже довгий великий палець на нозі. Доктор зазначив, що ніколи ще особисто не бачив пацієнта з такою аномалією.

Відповідні знімки й подробиці було опубліковано виданням Daily Star. За словами Танніло, ця програма – це її останній шанс, щоб хоч якось поліпшити ситуацію. На фото видно, як доктор оцінює палець ноги жінки, перш ніж визнати: "Це безумовно щось нереальне" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка поскаржилася на дуже довгий великий палець ноги
dailystar.co.uk
Хірург зазначив, що ніколи ще не бачив пацієнта з такою аномалією
dailystar.co.uk

Доктор Шеффер заявив, що подовжений палець Анни може викликати у неї серйозні проблеми у майбутньому. За його словами, аномалія може призвести до артриту, затискання суглобів, болю під час кожного кроку. Однак поки не відомо, чи зроблять жінці операцію.

Жінка поскаржилася на дуже довгий великий палець ноги
dailystar.co.uk
Жінка поскаржилася на дуже довгий великий палець ноги
dailystar.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка американського штату Луїзіана Тессіка Браун зробила зачіску, помилково зафіксувавши її клеєм, і протягом місяця не могла позбутися від нього. Тоді вона звернулася до відділення швидкої допомоги, де провела 22 години.

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