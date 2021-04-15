Зеленська показала стильний лук на онлайн-зустрічі з першою леді Бразилії. Фото
Дружина президента України Володимира Зеленського – Олена – в онлайн-форматі поспілкувалася з першою леді Бразилії Мішель Болсонару. Вона з'явилася в стриманому, але одночасно стильному образі.
Відповідними фото Зеленська поділилася на сторінці в Instagram. Фанати засипали знаменитість компліментами (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, перша леді України для проведення зустрічі обрала білу блузку з чорними зав'язками та коміром, а зверху вона накинула піджак сірого кольору.
Свій образ жінка доповнила прикрасами у вигляді невеликих сережок, а також вона розпустила волосся і зробила легкий денний макіяж.
Користувачі мережі оцінили лук Зеленської та залишили безліч приємних коментарів під постом.
"Найкраща!", "Красуня", "Оленко, шикарна!", "Ви супер", – пишуть люди.
Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95".
Нагадаємо:
стилістів Олени Зеленської часто критикують за те, як вони підбирають вбрання для першої леді.
Наприклад, на фотовиставку, організовану посольством Аргентини в Україні, жінка одягнула брючний костюм оверсайз карамельного відтінку й викликала хвилю негативу в коментарях.
Також Зеленську розкритикували за зовнішній вигляд і поведінку в Брюсселі, куди вона їздила до поранених військових.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Зеленська продемонструвала стильний образ на зустрічі з президентом Туреччини. Вона вибрала вбрання чорного кольору: класичний піджак рівного крою, плаття міді з поясом на талії і туфлі-човники на невеликому каблуці.
Також перша леді України обрала для зустрічі з дружиною шейха Катару білосніжний костюм, який складався з укороченого піджака і довгої спідниці.