Зеленская показала стильный лук на онлайн-встрече с первой леди Бразилии. Фото

София Ковнир Люди 07:44, 15.04.2021 Обновлено: 07:44, 15.04.2021

Супруга президента Украины Владимира Зеленского – Елена – в онлайн-формате пообщалась с первой леди Бразилии Мишель Болсонару. Она появилась в сдержанном, но одновременно стильном образе.

Соответствующими фото Зеленская поделилась на странице в Instagram. Фанаты засыпали знаменитость комплиментами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, первая леди Украины для проведения встречи выбрала белую блузку с черными завязками и воротником, а сверху она накинула пиджак серого цвета.

Свой образ женщина дополнила украшениями в виде небольших сережек, а также она распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Елена Зеленская в стильном образе
Instagram/Елена Зеленская
Елена Зеленская появилась в модном луке
Instagram/Елена Зеленская

Пользователи сети оценили лук Зеленской и оставили множество приятных комментариев под постом.

"Самая лучшая!", "Красавица", "Леночка, шикарна!", "Вы супер", – пишут люди.

Пользователи сети оценили лук Зеленской
Скриншот
Зеленскую засыпали комплиментами
Скриншот
В сети оценили наряд Зеленской
Скриншот
Зеленская восхитила своим образом
Скриншот

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Зеленская продемонстрировала стильный образ на встрече с президентом Турции. Она выбрала наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке.

  • Также первая леди Украины выбрала для встречи с женой шейха Катара белоснежный костюм, который состоял из укороченного пиджака и длинной юбки.

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