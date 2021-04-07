Як виглядали Шварценеггер і Сталлоне 50 років тому і зараз. Фото

Термінатор, Джон Рембо, Конан Варвар, Роккі – найбрутальніші герої бойовиків були втілені на екранах легендарними акторами Арнольдом Шварценеггером і Сильвестром Сталлоне. Всі чоловіки хотіли бути на них схожі, а жінки захоплювалися їхньою формою у молодості.

OBOZREVATEL зібрав добірку фото мачо з юності й до сьогодні.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер почав займатися спортом у 14 років.

Важка атлетика подарувала Шварценеггеру таку приголомшливу форму.

Арнольд Шварценеггер народився в Австрії у 1947 році. Лише в 21 рік Арні здійснив свою мрію і переїхав до Лос-Анджелесу.

Арнольд Шварценеггер у 17 років уперше виступив як культурист.

Арнольд постійно і старанно працював над собою.

Шварценеггер утік з австрійської армії, щоб виграти титул "Містер Австрія". Арнольд переміг на конкурсі "Містер Всесвіт" і став наймолодшим володарем цього титулу. Також сім разів виборював нагороду "Містер Олімпія".

Арнольд у 18 років узяв участь у конкурсі "Містер Європа".

У 20 років Арнольд виграв титул "Містер Всесвіт".

У 1970 році Шварценеггер уперше з'явився на екрані у фільмі "Геркулес у Нью-Йорку".

Після переїзду в США Арнольд вирішив податися в кіноіндустрію.

Арнольд Шварценеггер досягнув колосального успіху в кіно.

Першим успіхом Шварценеггера стали картини "Конан-варвар", "Конан-руйнівник" і фантастичний бойовик "Термінатор", після нього Арні став справжньою зіркою. Образ супергероя Шварценеггер утілював майже в усіх наступних фільмах.

Шварценеггер був найбільш затребуваним актором Голлівуду.

У 2003 році Арнольд Шварценеггер став губернатором Каліфорнії.

Арнольд Шварценеггер із 2003 року пішов у політику і двічі був обраний на посаду губернатора Каліфорнії. Зараз нерухомість Шварценеггера оцінюється в 100 мільйонів доларів. Незважаючи на свій поважний вік – 73 роки, він продовжує дивувати фоловерів своєю активною життєдіяльністю в соцмережах.

Сильвестр Сталлоне

До початку акторської кар'єри Сталлоне попрацював викладачем фізкультури, прибиральником кліток у зоопарку і швейцаром.

Сталлоне виганяли з декількох шкіл.

У дитинстві над Сильвестром часто насміхалися однолітки, тому він був дуже агресивним підлітком. Хлопець змінив 10 шкіл, доки його не відправили в спеціалізований навчальний заклад для проблемних дітей.

Уперше актор з'явився в кіно в 1970 році в порнографічному фільмі "Італійський жеребець".

Актор був тричі одружений.

У 1976 році фільм "Роккі" за участю Сталлоне став найкасовішим у США, в прокаті було зібрано близько 225 мільйонів доларів, а Сильвестр з актора другого плану перетворився на зірку світового кінематографа. Адже він сам написав сценарій кінокартини.

Сталлоне неодноразово був номінантом на "Золоту малину" як найгірший актор і режисер року.

Сталлоне вже більше ніж 50 років займається олійним живописом.

За свою акторську кар'єру Сталлоне знявся більш ніж у 50 фільмах, до створення яких він також доклав руку як сценарист, режисер і продюсер.

Сильвестр Сталлоне має багато псевдонімів.

Сильвестр Сталлоне залишив в історії кінематографа яскравий слід.

Сталлоне хоч і не боксер, але його офіційно завели в Міжнародний зал боксерської слави за неймовірний вклад у популяризацію цього виду спорту в кіно.

Сценарій знаменитого фільму "Роккі" Сталлоне написав сам, закрившись у кімнаті без вікон.

Фірмова посмішка Сталлоне – наслідок пошкоджених нервів на обличчі.

Незважаючи на солідний вік Сильвестра – 74 роки, він не відстає від життя і веде власний Instagram.

Актор перебуває у прекрасній формі і досі знімається у кіно.

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