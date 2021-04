Як зараз живе донька Майкла Джексона: спроби самогубства і розрив стосунків з мамою

Донька Майкла Джексона 22-річна Періс разом зі своїми братами Принсом і Бланкетом переїхала жити до бабусі одразу після смерті батька у 2009 році. Через горе дівчина пристрастилася до їжі і навіть намагалася накласти на себе руки.

За її словами, тоді це було "відволіканням від її емоційного болю". Про це пише видання The Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як розповіла Джексон, вона сильно набрала вагу через те, що намагалася заїдати свій біль. Але коли двоюрідний брат назвав дівчину "товстою", вона вирішила, що більше не буде цього робити.

У надії допомогти психічному здоров'ю Періс у підсумку відправили у школу-інтернат в Юті (США), але там вона постраждала від жорстокого поводження і залишилася з посттравматичним стресовим розладом. За словами Джексон, у неї досі є проблеми з довірою.

У цей період дівчина стала зближуватися зі своєю біологічною мамою Деббі Роу, яка живе в Каліфорнії, а в 2016 році у неї діагностували рак грудей. Тоді жінка пройшла курс хіміотерапії.

Але у 2018 році повідомлялося, що Періс перестала спілкуватися з мамою і поїхала у "притулок хіпі" в Лос-Анджелес, де вона та її друзі жили "як одна сім'я".

Джексон та її екскоханий Габріель Гленн створили гурт під назвою The Soundflowers і представили свій сольний сингл "Let Down" та альбом Wilted. Також вони підписали контракт з лейблом Republic Records.

Періс Джексон досить довго була у стосунках зі своїм коханим Честером Кастеллоу. Навесні 2015 року навіть з'явилися чутки про те, що пара заручена, але вони розлучилися в жовтні 2015 року.

У березні 2016 року почала зустрічатися з Майклом Снодді, стосунки з яким закінчилися в січні 2017 року. Віддтоді у стосунках не перебувала, хоча по інтернету ходять чутки про можливий роман з Карою Делевінь, яий неофіційно був підтверджений – Кара і Періс поцілувалися на вулиці і потрапили в об'єктив камери.

Потім Джексон зустрічалася з Габліелем Гленном. Але в серпні 2020 року пара розійшлася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька покійного поп-короля Майкла Джексона була помічена під час прогулянки з подругою по Venice Beach поблизу Лос-Анджелеса. Папараці сфотографували Періс Джексон в мішкуватого типу штанях і майці без бюстгальтера.